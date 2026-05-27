Rodolfo Sancho estalla en el juicio: «He tenido que escuchar a Nacho Abad acusarme de algo que nunca dije»

Ha pasado un mes desde que el actor Rodolfo Sancho fuera absuelto de un delito leve de vejaciones contra su ex mujer, Silvia Bronchalo. Ahora, OKDIARIO ha sacado a la luz en exclusiva las imágenes del juicio, celebrado en Alcobendas. Sancho llegó a la sala con «dos años de indignación acumulada» y en varios momentos de la sesión no pudo contenerla. Más allá del objeto estricto del procedimiento, el mensaje de la bipolaridad, el actor aprovechó su declaración para describir con detalle el daño profesional y personal que, según él, le han causado las acusaciones públicas de Bronchalo desde que esta interpuso su denuncia en febrero de 2024.

El momento más revelador en el juicio llegó cuando Rodolfo describió lo que había tenido que soportar en los medios de comunicación durante dos años. Y lo hizo con nombres y apellidos.

«He tenido que aguantar que el señor Nacho Abad en un programa, mirando a cámara, dirigiéndose a mí personalmente, dijera: ‘De verdad, Rodolfo, pirada, de verdad», denunció durante el juicio. Y añadió: «Pues no. No es verdad. Jamás he escrito ni dicho esa palabra».

Para Rodolfo Sancho, ese tipo de afirmaciones públicas, realizadas mientras el procedimiento judicial estaba abierto y antes de que hubiera sentencia, forman parte de lo que él describe como una campaña deliberada para destruirle. «Todo esto queda, señoría. Y es muy, muy grave», subrayó el actor.