En su ejercicio al derecho de defensa como acusado de un delito leve de vejaciones, el actor Rodolfo Sancho ha entregado al tribunal los mensajes que le enviaba su mujer insultándole durante las conversaciones previas a la una en la que el le dijo que era «bipolar». Ella le denunció por ese mensaje y ahora se ha sentado en el banquillo como acusado por un delito leve de vejaciones.

Son los otros whatsapps del juicio contra Rodolfo Sancho acusado de vejaciones leves a su ex mujer tras decirle en un mensaje que era «bipolar» y debería tratarse de esa dolencia. El actor quiere revelar así el contexto de máxima tensión que existía entre ambos por el inminente juicio a su hijo Daniel Sancho en Tailandia.

En estos mensajes que ha entregado Rodolfo Sancho para demostrar la intensidad de las conversaciones y los presuntos cambios de humor de Silvia Bronchalo, esta le insulta llamándole «mafioso», también le acusa de inducir a Daniel Sancho a cometer delitos o llama «estafadores y mentirosos» al equipo de abogados de Tailandia que trabajaba junto a los representantes españoles contratados por Rodolfo para intentar defender a su hijo, además de compararlos con perros.

La intención de la defensa del actor es demostrar que fue tras varias conversaciones intensas de este tipo cuando el actor pensó que su ex mujer era «bipolar» y se lo dijo. Todo, durante las conversaciones íntimas entre ambos padres de Daniel Sancho y en un contexto de estrés por la celebración próxima del juicio de su hijo Daniel.

A juicio por un mensaje de WhatsApp

En ese momento, Silvia Bronchalo denunció por esos mensajes a su ex pareja por malos tratos y vejaciones en el juzgado. La juez archivó el caso porque no veía delito, Bronchalo recurrió a la Audiencia Provincial y ésta archivó el delito de violencia de género pero ha sentado a Rodolfo Sancho en el banquillo acusado de un delito leve de vejaciones concretamente por un único whatsapp en el que le llama «bipolar» a su ex mujer.

Ahora, la defensa de Rodolfo Sancho, a cargo del despacho de Marcos García Montes, ha entregado al tribunal una memoria USB que contiene los mensajes de Silvia Bronchalo en los que insultaba a Rodolfo Sancho durante las conversaciones entre ambos.

Acusa de Rodolfo de estafador

En esos mensajes, según fuentes judiciales, Silvia Bronchalo acusa a Rodolfo de engañar a su propio hijo dándole falsas esperanzas frente al juicio que iba a enfrentar por el asesinato de Edwin Arrieta. Incluso llega a decirle que va a provocar el suicidio de Daniel en la cárcel.

Bronchalo llama estafadores al equipo de abogados y al propio Rodolfo Sancho, les insulta llamándoles mafiosos y se niega a colaborar económicamente en pagar los gastos de la defensa de su hijo por discrepancias en la estrategia.

La vista oral estuvo salpicada de interrupciones y roces de Silvia Bronchalo con el actor y su defensa, al recordarle al tribunal el abogado Marcos García Montes que habían llegado a acusar de violencia vicaria a Rodolfo Sancho respecto de Daniel, sin ser éste un menor –ya que tiene 30 años–, una acusación que la Justicia también archivó. La vista concluyó con la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa contra el actor por falta de indicios de delito.

Ahora, antes de dictar sentencia, el tribunal se revisará las pruebas aportadas por la defensa, entre ellas estos mensajes, para situar en el contexto si Rodolfo Sancho cometió un delito leve de vejaciones por responder a su ex mujer diciéndole que tenía un comportamiento bipolar.