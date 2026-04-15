Los juzgados de Alcobendas (Madrid) acogen este jueves 16 de abril el juicio contra el actor Rodolfo Sancho acusado de un delito leve de vejaciones a su ex mujer Silvia Bronchalo. En una conversación «encendida» entre ambos con motivo del juicio a su hijo, él le dijo a ella que era «bipolar» y Bronchalo le denunció.

Rodolfo Sancho se sentará en el banquillo de los acusados del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas (Madrid) por los mensajes de whatsapp que envió a su expareja el 5 de febrero de 2024 poco antes del juicio de su hijo Daniel Sancho en Tailandia.

Fue durante las continuas discrepancias sobre la estrategia de defensa de su hijo, cuando según Silvia Bronchalo, Rodolfo Sancho la insultó llamándola «pirada», «incapaz» y «bipolar». Ella le denunció por maltrato habitual.

Archivaron el maltrato contra Rodolfo

El caso recayó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas (Madrid) y acabó archivado «por no estar acreditado que el actor cometiera un delito de violencia de género contra su ex mujer».

Según la magistrada, las expresiones denunciadas por la madre de Daniel Sancho «se produjeron en un contexto de máxima tensión entre las partes utilizándose un tono marcado por el estrés y la angustia», todo durante el encarcelamiento y los días previos al juicio de su hijo.

Bronchalo recurrió y será por vejaciones

Silvia Bronchalo recurrió el archivo ante la Audiencia de Madrid, que estimó parcialmente el recurso y ordenó juzgar a Rodolfo Sancho por un delito leve de vejaciones, por uno de los mensajes que le mandó el actor.

«Esto seguramente nunca nadie te lo ha dicho, pero yo sí te lo voy a decir, tienes bipolaridad y tiene tratamiento», es el mensaje exacto por el que le van a juzgar a partir de este jueves a pesar de que la Fiscalía también se opuso a juzgar al actor y a que la expresión supusiera un delito de vejaciones.

Rodolfo Sancho lo niega, no pactará

El abogado de Rodolfo Sancho, Marcos García Montes, mantiene que el actor no pretendía insultar a su mujer, sino describir lo que a su parecer estaba ocurriendo y darle el consejo de que se tratara.

El entorno de Rodolfo Sancho ya adelanta que no habrá pacto con Silvia Bronchalo. El actor negará cualquier intención de vejar a su mujer, aunque fuera de manera leve.

En cualquier caso, el delito por el que va a ser juzgado no implica una pena de cárcel. La Ley lo castiga con una multa o trabajos para la comunidad.