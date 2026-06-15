Sánchez convoca por primera vez la Comisión del Mundial 2030 y lo coloca el día en el que Zapatero declara ante el juez

Enésima cortina de humo de Pedro Sánchez con el único objetivo de desviar la atención, sin importar lo que pueda alterar la vida de otros organismos. Cuando toda la atención en España en cuanto a lo deportivo está centrada en la andadura de la selección de Luis de la Fuente en el Mundial de 2026, donde debuta este lunes contra Cabo Verde a las 18:00 hora peninsular española, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido mover ficha con un asunto que poco o nada tiene que ver con la actualidad inmediata: la reunión de la Comisión Interministerial del Mundial 2030, convocada para el próximo 17 de junio en La Moncloa.

Un movimiento que no es casual, como todo lo que hace Sánchez. Esta convocatoria llega en una semana especialmente delicada para el Ejecutivo, con el foco mediático dividido y con el inicio de un proceso judicial que afecta directamente al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que declarará ante el juez los próximos días 17 y 18 de junio en el marco del caso Plus Ultra, una situación que añade aún más tensión al escenario político nacional.

En ese contexto, el Gobierno ha decidido activar la maquinaria del Mundial 2030 y convocar una reunión oficial de la Comisión Interministerial para la preparación y organización del torneo, que será presidida por el propio Pedro Sánchez en el Complejo de La Moncloa.

El orden del día incluye puntos clave como la aprobación del acta de la sesión anterior, la intervención del presidente del Gobierno, el informe de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, así como las intervenciones del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Se trata de una reunión de coordinación centrada en la organización del Mundial 2030, un torneo que España organizará junto a Portugal y Marruecos y que se encuentra todavía en fase de planificación inicial. Sin embargo, el hecho de convocarla en plena disputa del Mundial ha generado sorpresa tanto en el ámbito deportivo como político, especialmente porque parte de la delegación de la Federación Española ha tenido que regresar desde Estados Unidos para atender la cita en Madrid.

Federación y FIFA, en Estados Unidos

Actualmente, tanto la FIFA como la Real Federación Española de Fútbol se encuentran en territorio estadounidense siguiendo el desarrollo del Mundial y acompañando a la Selección, lo que añade aún más complejidad logística a la convocatoria.

El choque de agendas entre el presente del fútbol y la planificación del futuro ha provocado cierto ruido interno, en un momento en el que cualquier decisión institucional queda amplificada por el contexto político y mediático.

Mientras España se juega su futuro deportivo en el campo, el Gobierno mueve ya las piezas del Mundial que organizará dentro de cuatro años. Un doble escenario que vuelve a cruzar política y fútbol en el momento de máxima atención global para el deporte español y que tiene como objetivo desviar la atención.