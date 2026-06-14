De la Fuente: «Cucurella es un valor seguro»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este lunes a España y Cabo Verde en Atlanta. El combinado nacional debuta contra la selección africana en un duelo inédito en los mundiales.

El seleccionador comenzó hablando de Cucurella y su posible fichaje por el Real Madrid: «Conozco muy bien a todos los jugadores y sé el compromiso que tienen. Lo vivimos con naturalidad. No genera contratiempo ni situación incómoda. Lo celebramos si es una buena noticia para Cucurella. Si él está feliz y contento, yo también».

Sobre Lamine Yamal, fue claro: «Está en perfectas condiciones. Ha llegado como queríamos que llegara. Está fantásticamente. Mañana todos están disponibles, pero no será titular. Tampoco Nico ni Víctor. Veremos cómo se desarrolla el partido».

«Los entrenamientos han salido tal y como hemos pensado. Son muy buenos. En este momento, sabiendo que todos están disponibles, mantengo la idea respecto al once», aseguró.

Sobre el debut en un Mundial, reconoció: «Esto ni siquiera lo había soñado. En estos 13 años he ido quemando etapas. Soñé con hacer bien mi trabajo en el día a día. Más veces que no salen las cosas y me encuentro aquí disfrutando de este momento en la mejor etapa de mi vida profesional y personal. Estoy acompañado de los mejores en este viaje».

«No creo que sea así. Estamos viendo los resultados de los partidos y hay una gran igualdad. Se han dado resultados que no todo el mundo apostaba por ellos. Si por algo nos caracterizamos es por considerar el reto inmediato el más importante de la vida y el de Cabo Verde es el más importante del Mundial. Cuando termine este partido diré lo mismo del siguiente. Si alguien piensa que va a ser fácil se equivocará», explicó sobre la igualdad del torneo.

«He visto ganas e ilusión. Muchos se estrenan. Si ellos están así, yo todavía más. Es una suerte que juguemos a las 12:00 horas, que es un horario fantástico para nosotros», comentó.

Insistió en la idea de ‘familia’: «Damos mucha importancia a ese concepto de unión, cercanía y hacer familiar todo lo que hacemos. Eso es un equipo. Anteponer el bien general al particular sale de manera natural. La empezamos a usar en la Eurocopa y se ha convertido en una de nuestras fortalezas».

Sobre la mentalidad del grupo añadió: «Es una forma de entender la vida. En la vida se pierde más que se gana, y en el deporte más todavía, pero lo importante es el carácter. Eso te acerca a ganar, aunque no siempre se consigue. Ellos lo tienen».

También habló del calor y las pausas de hidratación: «Velamos por la salud de los futbolistas. En condiciones extremas de calor es muy acertada. Mañana, con la temperatura que tendremos, igual no es tan necesaria, pero se sigue. Hemos vivido las temperaturas de Chattanooga y esas pausas ayudan a coger energía».

Sobre Lamine Yamal explicó su gestión: «Está para jugar sin contratiempos. No está para 90 minutos, pero sí para un tiempo. Está en perfectas condiciones para jugar unos minutos y los médicos están de acuerdo».

Defendió también a Cucurella: «Es un valor seguro. Lleva conmigo desde los 17 años y sé su capacidad para gestionar el estrés dentro del campo. Es una apuesta convencida. Para la selección puede ser uno de los mejores del mundo».

Sobre el favoritismo, fue claro: «Es un recurso literario. Ser favorito no te garantiza nada. Hay muchas selecciones candidatas. Nosotros somos humildes, sabiendo lo difícil que es ganar un Mundial. Es el torneo donde más favoritas hay».

Del rival avisó: «Es un equipo con conceptos tácticos muy definidos, fuerte físicamente y con muchos jugadores en Europa. Nos exigirá nuestra mejor versión».

Continuó con el debut: «Mañana es el partido más importante del Mundial. Estos torneos los gana el que está más metido desde el inicio. Es clave empezar bien, por lo futbolístico y lo psicológico».

«Están todos perfectos. Han entrenado con normalidad. Creo que es el mejor centro del campo del mundo. Tenemos al Balón de Oro, a Zubimendi, que podía serlo. Fabián, Pedri, Olmo, Baena… No me quiero olvidar a alguno. ¿A quién quito? Habrá futbolistas muy buenos que a veces se tendrán que quedar sin jugar. Es la suerte de esta selección. Aceptan el rol y es una suerte. Los mejores jugadores y el mejor equipo del mundo», finalizó.