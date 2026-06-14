Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo el España - Cabo Verde del Mundial 2026 El España - Cabo Verde es de la jornada 1 del grupo H del Mundial 2026 y se jugará en el Estadio de Atlanta La selección española inicia su andadura en el Mundial 2026 con el objetivo de conseguir su segunda Copa del Mundo

La selección española debuta en esta Copa del Mundo y tiene por delante un partido que, a priori, debe ser fácil para los de Luis de la Fuente, pero ni el técnico riojano ni los futbolistas de España se van a confiar ante una Cabo Verde que espera dar la sorpresa en un choque que siempre soñaron con disputar. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en el Estadio de Atlanta en este partidazo del Mundial 2026.

España – Cabo Verde del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido de la selección española

La selección española de fútbol se estrena en el Mundial 2026 y lo hace enfrentándose a Cabo Verde en el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo H. Los de Luis de la Fuente parten entre los favoritos para llevarse la Copa del Mundo y en principio España tendrá un cuadro fácil que tendrían que superar con cierta solvencia. Se espera que el debut del combinado de nuestro país sea con victoria, ya que se ve las caras ante un conjunto novato en este tipo de torneos que, futbolísticamente, es inferior al equipo español.

La FIFA programó este apasionante España – Cabo Verde que corresponde a la jornada 1 del grupo H del Mundial 2026 para este lunes 15 de junio. El organismo que preside Gianni Infantino fijó el horario de este encuentro a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que no habrá que trasnochar ni nada por el estilo. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa del encuentro en el Estadio de Atlanta para que el balón pueda rodar de manera puntual en este choque de la selección española de fútbol.

Dónde ver en directo gratis el España vs Cabo Verde: canal de TV y cómo ver online

El Mundial 2026 se podrá ver de manera íntegra y en exclusiva en nuestro país a través de Dazn, ya que este medio de pago fue el que se hizo con los derechos televisivos para emitir todos los choques que se disputen en la Copa del Mundo, aunque RTVE cuenta con un duelo al día y todos los de la selección española de fútbol. Esto quiere decir que el España – Cabo Verde de la jornada 1 del grupo H de la Copa del Mundo se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y de La1, por lo que todos podrán ver gratis y en abierto por la TV lo que suceda en el Estadio de Atlanta.

Todos aquellos amantes del deporte rey y los seguidores incondicionalmente de la selección española van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Cabo Verde correspondiente a la jornada 1 del grupo H del Mundial 2026 a través de las apps de RTVE Play y Dazn. Estas aplicaciones se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Las webs de estos dos medios también estarán a disposición de sus clientes para que puedan acceder a ellas con un ordenador y así no perderse nada de lo que ocurra en el Estadio de Atlanta.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partido de la jornada 1 del grupo H del Mundial 2026 y también de la selección española, ya que tenemos a un enviado especial cubriendo el evento y siguiendo a los de Luis de la Fuente. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Cabo Verde y una vez se escuche el pitido final en el Estadio de Atlanta publicaremos la crónica. También compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Cabo Verde

Todos aquellos aficionados españoles que tengan cosas que hacer y no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el España – Cabo Verde de la jornada 1 del grupo H del Mundial 2026 tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de Atlanta para narrar el minuto a minuto del choque que jugará la selección española.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Cabo Verde?

El Estadio de Atlanta, situado en Georgia, Estados Unidos, será el campo donde se celebrará este España – Cabo Verde de la jornada 1 del grupo H del Mundial 2026. Este recinto deportivo se inauguró en 2017 y tiene capacidad para recibir a unos 71.000 espectadores, por lo que se espera que haya una gran entrada este lunes para este choque en el que participa la selección española, que es una de las grandes favoritas para llevarse la Copa del Mundo.

La FIFA ha designado al árbitro jordano Adham Makhadmeh para que imparta justicia en este partidazo que la selección española disputará frente a Cabo Verde en el Estadio de Atlanta. Todos esperan que la actuación del colegiado escogido no sea polémica y esté a la altura de un encuentro en el que España espera llevarse los tres puntos para acercarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.