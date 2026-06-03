Quiénes son las mascotas del Mundial 2026

Llega una nueva Copa del Mundo y los amantes de este evento que se celebra cada cuatro años se vuelven locos con todos los preparativos y con todas las sorpresas que la FIFA prepara para la mejor competición del planeta. En este caso, con el Mundial 2026, los artículos de colecciones, las camisetas de las selecciones, las convocatorias y una larga lista de puntos ya han interesado enormemente a todos los aficionados, pero siempre hay un aspecto que gusta mucho a todos los seguidores del deporte rey: las mascotas.

Y es que siempre prima lo deportivo, como los futbolistas que disputarán el Mundial 2026 o el balón que se usará. Nadie se olvida de aquel mítico Jabulani, por ejemplo. Pero, lo de las mascotas, también está a otro nivel. Naranjito evoca recuerdos de infancia a todos aquellos que disfrutaron de la Copa del Mundo de 1982 que se celebró en España, pero en esta ocasión Estados Unidos, Canadá y México también tendrán a sus representantes, que son Clutch, Maple y Zayu.

Por qué hay tres mascotas en el Mundial 2026

El principal motivo por el que la FIFA tendrá tres mascotas en el Mundial 2026 es que esta Copa del Mundo se disputa en tres países diferentes, por lo que cada una de las tres naciones tendrá a su propio icono. Obviamente, cada una será característica y se verá reflejada en la cultura popular del país al que representará, por lo que la diferencia entre ellas vendrán marcadas por la gran diversidad que existe entre Estados Unidos, México y Canadá a pesar de la cercanía.

Qué es Maple, la mascota en Canadá

La mascota elegida para representar a Canadá en este emocionante Mundial 2026 será Maple, que es un alce, el animal característico de este país norteamericano. Irá vestida de rojo representando los colores de dicha nación y tendrá en la camiseta detalles de la hoja de arce. Casualmente, su nombre, viene de la traducción de la palabra ‘arce’.

Quién es Zayu, la mascota en México

Por otro lado, en representación de México durante la Copa del Mundo estará la mascota que se conoce como Zayu. Se ha escogido un jaguar para representar a este país que es el segundo de América que más ejemplares de esta especie tiene, sólo por detrás de Brasil. Su nombre también tiene un significado, ya que no se deja nada sin hilar. En lenguas indígenas significa «unidad, fortaleza y alegría».

Qué es Clutch, la mascota del Mundial en Estados Unidos

Sin duda, uno de los animales, si no el que más, que se relaciona con Estados Unidos es el águila calva y ahí es donde aparece la mascota Clutch. Vestida de azul, esta ave intentará animar los diferentes partidos del Mundial 2026 que se disputarán en su país y es cierto que en cuanto a su nombre no existe una traducción exacta, pero es un término deportivo que se emplea en suelo americano para hablar de una acción decisiva.