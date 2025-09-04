FÚTBOL

Cuándo es el próximo Mundial de fútbol: fechas y países en los que se celebra

Mundial 2026
Trofeo de la Copa del Mundo. (AFP)

La selección arranca este jueves 4 de septiembre su andadura en la fase de clasificación para poder estar presente en el próxima Copa del Mundo del 2026. La selección de Luis de la Fuente debutará ante Bulgaria, a partir de las 20:45 horas, para intentar lograr la primera victoria del grupo E, donde quedó encuadrada en el sorteo junto a Turquía, Georgia y el propio combinado de Ilian Iliev. El objetivo prioritario es iniciar con buen pie y colocar la primera piedra de un largo camino que desembocará en Estados Unidos, México y Canadá. Descubre cuándo es el próximo Mundial de fútbol.

Dónde será el Mundial de 2026

La próxima mayor cita a nivel futbolístico del mundo se disputará del próximo 11 junio 2026 al 19 de julio 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, tres escenarios que reunirán, sin duda alguna, a las mejores selecciones y futbolistas del planeta tierra. Para poder obtener un billete directo hacia la Copa del Mundo, a nivel europeo, los combinados deberán quedar como líder de grupo (un total de 12) o jugarte la clasificación en un playoffs final que disputarán los 12 segundos clasificados durante la fase de clasificación, y que pelearán por 4 puestos para la cita mundialista, lo que hacen un total de 16 selecciones que estarán presentes en los territorios anteriormente citados.

Sedes del Mundial 2026

  • Estados Unidos (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los
  • Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Seattle
  • México (3): Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey
  • Canadá (2): Toronto, Vancouver

Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido más esperado por los amantes del fútbol ya tiene fecha y ubicación: la final del Mundial del 2026 se disputará el próximo 19 de julio del 2026, en el impresionante MetLife Stadium​ de Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York, ubicado en el Meadowlands Sports Complex en East Rutherford, y que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores, que disfrutarán de cómo dos de las selecciones más poderosas del mundo se juega el trono y el ansiado trofeo mundialista. 

Cada cuánto se juega un Mundial de fútbol

Esta competición, considerada una de las mayores fiestas del fútbol a nivel mundial, se realiza cada cuatro años desde el pasado 1930, cuando por aquel entonces se denominaba Campeonato Mundial de Fútbol. Estas condiciones se han ido cumpliendo con creces año a año hasta los tiempos actuales, con una excepción: en 1942 y 1946, la organización se vio obligada a suspender el torneo por las consecuencias de la II Guerra Mundial. No sería hasta 1950, en Brasil, cuando se recuperaría ‘la normalidad’.

Grupos clasificación Mundial 2026

  • Grupo A: Alemania, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Luxemburgo
  • Grupo B: Suiza, Suecia, Eslovenia, Kosovo
  • Grupo C: Dinamarca, Grecia, Escocia, Bielorrusia
  • Grupo D: Francia, Ucrania, Islandia, Azerbaiyán
  • Grupo E: España, Turquía, Georgia, Bulgaria
  • Grupo F: Portugal, Hungría, República de Irlanda, Armenia
  • Grupo G: Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta
  • Grupo H: Austria, Rumanía, Bosnia y Herzegovina, Chipre, San Marino
  • Grupo I: Italia, Noruega, Israel, Estonia, Moldavia
  • Grupo J: Bélgica, Gales, Macedonia del Norte, Kazajstán, Liechtenstein
  • Grupo K: Inglaterra, Serbia, Albania, Letonia, Andorra
  • Grupo L: Croacia, Chequia, Montenegro, Islas Feroe, Gibraltar

