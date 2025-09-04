Cuándo es el próximo Mundial de fútbol: fechas y países en los que se celebra
Descubre cuándo es el próximo Mundial 2026 y dónde se celebra
Cuándo juega Bulgaria – España: a qué hora y dónde ver gratis en directo y por TV a la selección española en la clasificación para el Mundial 2026
La selección arranca este jueves 4 de septiembre su andadura en la fase de clasificación para poder estar presente en el próxima Copa del Mundo del 2026. La selección de Luis de la Fuente debutará ante Bulgaria, a partir de las 20:45 horas, para intentar lograr la primera victoria del grupo E, donde quedó encuadrada en el sorteo junto a Turquía, Georgia y el propio combinado de Ilian Iliev. El objetivo prioritario es iniciar con buen pie y colocar la primera piedra de un largo camino que desembocará en Estados Unidos, México y Canadá. Descubre cuándo es el próximo Mundial de fútbol.
Dónde será el Mundial de 2026
La próxima mayor cita a nivel futbolístico del mundo se disputará del próximo 11 junio 2026 al 19 de julio 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, tres escenarios que reunirán, sin duda alguna, a las mejores selecciones y futbolistas del planeta tierra. Para poder obtener un billete directo hacia la Copa del Mundo, a nivel europeo, los combinados deberán quedar como líder de grupo (un total de 12) o jugarte la clasificación en un playoffs final que disputarán los 12 segundos clasificados durante la fase de clasificación, y que pelearán por 4 puestos para la cita mundialista, lo que hacen un total de 16 selecciones que estarán presentes en los territorios anteriormente citados.
Sedes del Mundial 2026
- Estados Unidos (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los
- Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Seattle
- México (3): Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey
- Canadá (2): Toronto, Vancouver
La última reunión antes del partido. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/mwkfCUoAq6
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 4, 2025
Cuándo es la final del Mundial 2026
El partido más esperado por los amantes del fútbol ya tiene fecha y ubicación: la final del Mundial del 2026 se disputará el próximo 19 de julio del 2026, en el impresionante MetLife Stadium de Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York, ubicado en el Meadowlands Sports Complex en East Rutherford, y que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores, que disfrutarán de cómo dos de las selecciones más poderosas del mundo se juega el trono y el ansiado trofeo mundialista.
Cada cuánto se juega un Mundial de fútbol
Esta competición, considerada una de las mayores fiestas del fútbol a nivel mundial, se realiza cada cuatro años desde el pasado 1930, cuando por aquel entonces se denominaba Campeonato Mundial de Fútbol. Estas condiciones se han ido cumpliendo con creces año a año hasta los tiempos actuales, con una excepción: en 1942 y 1946, la organización se vio obligada a suspender el torneo por las consecuencias de la II Guerra Mundial. No sería hasta 1950, en Brasil, cuando se recuperaría ‘la normalidad’.
Grupos clasificación Mundial 2026
- Grupo A: Alemania, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Luxemburgo
- Grupo B: Suiza, Suecia, Eslovenia, Kosovo
- Grupo C: Dinamarca, Grecia, Escocia, Bielorrusia
- Grupo D: Francia, Ucrania, Islandia, Azerbaiyán
- Grupo E: España, Turquía, Georgia, Bulgaria
- Grupo F: Portugal, Hungría, República de Irlanda, Armenia
- Grupo G: Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta
- Grupo H: Austria, Rumanía, Bosnia y Herzegovina, Chipre, San Marino
- Grupo I: Italia, Noruega, Israel, Estonia, Moldavia
- Grupo J: Bélgica, Gales, Macedonia del Norte, Kazajstán, Liechtenstein
- Grupo K: Inglaterra, Serbia, Albania, Letonia, Andorra
- Grupo L: Croacia, Chequia, Montenegro, Islas Feroe, Gibraltar