Cuándo es el próximo Mundial de fútbol: fechas y países en los que se celebra

La selección arranca este jueves 4 de septiembre su andadura en la fase de clasificación para poder estar presente en el próxima Copa del Mundo del 2026. La selección de Luis de la Fuente debutará ante Bulgaria, a partir de las 20:45 horas, para intentar lograr la primera victoria del grupo E, donde quedó encuadrada en el sorteo junto a Turquía, Georgia y el propio combinado de Ilian Iliev. El objetivo prioritario es iniciar con buen pie y colocar la primera piedra de un largo camino que desembocará en Estados Unidos, México y Canadá. Descubre cuándo es el próximo Mundial de fútbol.

Dónde será el Mundial de 2026

La próxima mayor cita a nivel futbolístico del mundo se disputará del próximo 11 junio 2026 al 19 de julio 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, tres escenarios que reunirán, sin duda alguna, a las mejores selecciones y futbolistas del planeta tierra. Para poder obtener un billete directo hacia la Copa del Mundo, a nivel europeo, los combinados deberán quedar como líder de grupo (un total de 12) o jugarte la clasificación en un playoffs final que disputarán los 12 segundos clasificados durante la fase de clasificación, y que pelearán por 4 puestos para la cita mundialista, lo que hacen un total de 16 selecciones que estarán presentes en los territorios anteriormente citados.

Sedes del Mundial 2026

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Seattle

México (3): Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey

Canadá (2): Toronto, Vancouver

Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido más esperado por los amantes del fútbol ya tiene fecha y ubicación: la final del Mundial del 2026 se disputará el próximo 19 de julio del 2026, en el impresionante MetLife Stadium​ de Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York, ubicado en el Meadowlands Sports Complex en East Rutherford, y que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores, que disfrutarán de cómo dos de las selecciones más poderosas del mundo se juega el trono y el ansiado trofeo mundialista.