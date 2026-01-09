Tebas busca delatores: la Liga crea una web para denunciar a los bares que ofrezcan fútbol pirata

Javier Tebas sigue rizando el rizo en su cruzada contra la piratería y, tras su intento de perseguir e identificar a los usuarios que ven su Liga en plataformas no autorizadas, ahora va a por los bares. Desde el organismo que preside, ha lanzado una campaña para que se denuncie a los locales que no tengan contratados LALIGA BAR. «Si no ves la ‘B’ en la pantalla de tu bar, ¡denuncia!», señala el mensaje que aparece en la televisión, acompañado de un código QR que redirige directamente a una web que ha creado para denunciar de forma anónima a los bares que no tengan contratados los servicios de forma legal.

La Liga ha creado una página en la que se pueden denunciar a los bares que no dispongan en su televisión del servicio correcto contratado. Si en lugar de tener LALIGA BAR, cuyo coste mensual supera los 350 euros, disponen de otro servicio, ya sea con los operadores oficiales o mediante plataformas piratas, se anima a los clientes a que lo pongan en conocimiento de la patronal del fútbol español para ser sancionados.

La web laligabares.com consta de un apartado en el que cualquier persona puede denunciar al bar que no disponga de los servicios que debería para emitir la Liga. Ahí aparece un formulario en el que se solicita el nombre del local y su dirección completa, incluyendo código postal y municipio. A continuación, aparece un apartado en el que pone la palabra evento y donde se especifica: «¿En qué evento deportivo te has dado cuenta de la emisión fraudulenta?».

Lo siguiente que aparece es una caja para describir la situación fraudulenta y, por último, un apartado en el que se debe subir una fotografía en la que se muestre la pantalla completa de la televisión, en la que no se vea el distintivo de LALIGA BAR, que es una letra B. El formulario a rellenar es totalmente anónimo, pero sí que se da la opción de poner el email de contacto del denunciante.

Tebas incrementa su cruzada contra la piratería

Esta medida se trata de una más de Javier Tebas contra la piratería en la competición que dirige. En los últimos años, el presidente de la patronal se ha volcado en la lucha contra las emisiones ilegales de los partidos de la Liga, ante una evidente caída de suscripciones a esos servicios. En lugar de luchar por una bajada de precios que permita a todo el mundo acceder a ese contenido, prefiere ir contra los propios consumidores, que son los que le dan sentido al campeonato.

Todo lo que ha hecho hasta el momento Tebas por combatir la piratería, no ha hecho más que disparar su consumo de manera ilegal. En el primer semestre de 2025, la cifra de notificaciones a intermediarios digitales por emisiones no permitidas de eventos en directo alcanzó un nuevo pico de 26,2 millones. Es decir, un aumento del 142% respecto al año anterior.