La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 10 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 790 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Lorenzo no duda un solo segundo en organizar una timba en palacio a la que vendrán invitados ilustres, entre los que destaca el marqués de Andújar. Como no podía ser de otra forma, Cristóbal decide presentar a Leocadia y Ángela diversa documentación sobre su pasado para disipar las sospechas.

Lejos de que todo quede ahí, Martina ha querido centrarse en presentar su proyecto del refugio ante el Patronato, con la intención de recomponer su posición con Jacobo a pesar de que la distancia entre ambos persiste. Julieta y Ciro continúan con sus habituales discusiones respecto a la libertad de ella y su estrecha relación con el servicio. Leocadia ha acudido a Ciro en son de paz y no duda en dorarle la píldora para acercarse al muchacho. En cuanto a Carlo, pregunta a María Fernández por la paternidad del bebé y, para colmo, pilla a su novia abrazándose con Samuel. Curro y Ángela no dudan un solo segundo en aprovechar la timba de Lorenzo para dejar al capitán en ridículo frente a todos y cada uno de sus invitados. ¿De qué forma? Anunciando públicamente su boda.

¿Qué sucede en el capítulo 791 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 11 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a poder ver cómo Lorenzo es humillado por sus amigos tras la tremenda jugarreta de Curro y Ángela, quienes no pueden evitar celebrar haber anunciado su compromiso en la timba de póker. ¡Se sienten verdaderamente felices!

Por si fuera poco, Lorenzo se siente profundamente derrotado tras confesar a Ciro que Curro lo ha ridiculizado. María Fernández y Samuel hacen todo lo que está en su mano para tratar de calmar los celos de Carlo, asegurándole que el hijo que espera es suyo. Santos no puede evitar derrumbarse ante Pía, confesando su dolor por la trágica muerte de su madre, así como la ausencia de su padre.

En cuanto a Martina, empieza a sentirse profundamente saturada por el proyecto del refugio, hasta tal punto que rechaza los planes de un Jacobo cada vez más molesto. A su regreso de Navarra, Manuel tiene un tenso reencuentro con Leocadia, así como un incómodo cruce con Julieta. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.