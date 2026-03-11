No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 10 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 371 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Luisa se ve obligada a enfrentarse, cara a cara, con el pasado más oscuro de los Salcedo de la Cruz. Todo ello mientras otro regreso sacude Valle Salvaje, como nunca antes había sucedido.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido ser testigos de cómo don Hernando irrumpe en la Casa Grande y lo hace sin previo aviso. Como no podía ser de otra forma, parece que su presencia lo cambia todo de manera completamente sorprendente, a la par que radical. Tanto es así que los Gálvez de Aguirre no pueden evitar no desconfiar de sus verdaderas intenciones. ¿A qué ha venido exactamente? ¿Cuáles son sus objetivos por cumplir? ¿Qué pretende? Son muchas las dudas que pretenden resolver a la mayor brevedad posible y antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué sucede en el capítulo 372 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 11 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Hernando conecta inesperadamente con Enriqueta, lo que provoca un enorme enfado entre varias personas de las que se encuentran en palacio. ¡Es algo que no han podido evitar, ni mucho menos! Todo ello mientras Luisa acaba rompiéndose ante Pedrito y Bárbara.

Su visita a Bárbara, en cambio, ha terminado en un durísimo reproche por el destino tanto de Irene como de Leonardo. Todo ello mientras acaba saliendo a la luz el gran secreto de Valle Salvaje. ¿A qué nos referimos, exactamente? A que se sepa, de una vez por todas, la forma en la que realmente murió Evaristo Salcedo de la Cruz. Parece que ha llegado el momento de descubrir toda la verdad. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.