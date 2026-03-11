Quién es David Ezquerro, nuevo concursante de ‘Saber y ganar’: su edad, de dónde es y profesión

Desde el pasado día nueve de marzo los riojanos están pendientes de la evolución de David Ezquerro, el nuevo concursante de Saber y ganar, el mítico programa de La 2 que presenta Jordi Hurtado cada tarde. En su estreno tuvo que enfrentarse a la Calculadora humana, saliendo ileso de la misma y consiguiendo llevarse los puntos acumulados en su totalidad. Así es la desconocida vida de este joven que hasta ahora no había pisado un plató de televisión.

Por lo poco que se sabe de su vida tras presentarse ante las cámaras, tiene 29 años y nació en la localidad de Arnedo, segunda población con más habitantes de La Rioja, por detrás de Logroño, la capital provincial. Aunque no se sabe cuánto tiempo lleva como concursante de reserva para poder saltar al plató, nos podemos hacer una idea cuando Hurtado bromeaba con el tamaño de su barba: «Llegó a TVE sin barba, pero le ha crecido de tanto esperar su turno». Lo cierto es que ha estado tres años esperando la llamada del programa después de tener que mandar su perfil y pasar una prueba de nivel. Tal y como han explicado, fue en el mes de enero de 2026 cuando se incorporó como reserva, pero ha tenido que esperar hasta marzo para poder participar por culpa de los especiales y de la permanencia de los concursantes.

En su presentación, contó a los espectadores de Saber y ganar que, aunque es riojano, desde hace años vive fuera de su tierra: primero por sus estudios y después por amor. En un primer momento se marchó a Valencia, donde estudió Organización Industrial.

Una vez acabada la carrera, se trasladó hasta Madrid, donde pasó dos años trabajando en una consultora, pero decidió cambiar por completo su vida. Tras esta experiencia decidió mudarse otra vez, esta vez a Salamanca, para estudiar Humanidades. Tal y como ha contado, en estos momentos trabaja diseñando cursos de formación nuclear.

Actualmente vive en Badajoz, donde se trasladó por amor para poder vivir junto a su novio. En mitad de esta vida en la que ha viajado tanto, el riojano decidió que quería participar en el programa, algo que intentó hace dos años, pero cuando recibió la llamada tuvo que rechazar la oferta por temas laborales.

Ha sido en 2026 cuando ha vuelto a tener la oportunidad, siendo el momento perfecto para David Ezquerro, que puede compaginar el teletrabajo con las grabaciones y los viajes a Barcelona para acudir al plató del exitoso programa Saber y ganar.