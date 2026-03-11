‘La Reina del Flow’: ¿habrá temporada 4 de la serie?

La Reina del Flow acaba de emitir su última tanda de capítulos y lo ha hecho como cierre a su esperada tercera temporada. Durante años, los fans de la producción han pedido a los altos cargos de Caracol TV una continuación de esta maravillosa historia. Una petición que se hizo realidad después de años de espera. Pero, lo que se esperaba que fuese una de las temporadas más bonitas de todas, ha acabado por decepcionar al público notablemente. Y es que, el destino que se le ha impuesto a la gran protagonista en estos capítulos no ha sentado nada bien. ¡ALERTA DE SPOILERS!

El pasado 10 de marzo, La Reina del Flow regresó a Netflix de la mano de su última tanda de capítulos, pero nadie se imaginaba que el episodio 41 fuese el que sentenciaría por completo la temporada. Y es que, lamentablemente, Yeimy Montoya ha muerto. La protagonista de la historia perdió la vida al padecer dos complejas enfermedades. Una bacteria que contrajo en la selva agravó notablemente su salud. Pero, lejos de quedar aquí, también se concretó que padecía lupus. Un duro combo que tenía su corazón muy delicado. Sin embargo, a pesar de ello, los fans guardaban la esperanza de que todo se pudiese solucionar. Pues, al fin y al cabo, es una historia de ficción.

¿Habrá temporada 4 de ‘La Reina del Flow’?

Los peores temores de los fans de La Reina del Flow se han hecho realidad: Yeimy Montoya ha muerto en la historia. Este trágico desenlace ha caído como un jarro de agua fría al público. De hecho, no han sido pocos los fans que han mostrado su indignación en redes sociales y han asegurado que no continuarían viendo el resto de entregas.

Podría decirse que la temporada 3 de La Reina del Flow no ha sido la mejor que ha ofrecido la producción o, al menos, esa es la opinión generalizada. Pero, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es la misma. ¿Habrá temporada 4? Y es que, no es ningún secreto que se ha rumoreado mucho una nueva temporada de la serie. De hecho, los propios actores protagonistas han hablado de ello. En el caso de Carlos Torres, que da vida a Charly Flow en pantalla, ha asegurado que no le importaría continuar con el proyecto.

Pero, ¿tras la muerte de Yeimy Montoya, el público querrá ver una nueva temporada? De momento, no hay nada confirmado por los altos cargos de la producción. Se desconoce si hay una cuarta temporada en mente. Diversas fuentes cercanas a la producción han confesado que existen conversaciones en el equipo creativo para analizar la posibilidad de seguir alargando la historia. En el caso de que haya luz verde, se baraja explorar nuevas líneas narrativas y revisar el desarrollo de algunos personajes. Eso sí, todo dependerá también de los niveles de audiencia de la temporada. Pero, por ahora, no hay confirmación de una cuarta temporada.