Muere Yeimy Montoya, ‘La Reina del Flow’, por dos graves enfermedades: los fans, indignados

El pasado 10 de marzo, los seguidores de La Reina del Flow tuvieron la oportunidad de continuar viendo la producción colombiana en la plataforma de Netflix. Tras el estreno de una primera tanda de capítulos en el mes de enero y del estreno de una segunda tanda en febrero, este mes de marzo se presentaba con el lanzamiento de los últimos capítulos de la ficción. Sin embargo, lo que parecía que ya estaba volviendo a coger forma y a atrapar a la audiencia, ha desembocado en un terrible plot twist. Y es que, tal y como se ha podido ver en el episodio 41, Yeimy Montoya ha muerto. ¡ALERTA SPOILERS!

La temporada comenzó y lo hizo con la desaparición de Yeimy Montoya, la gran protagonista de la serie. Los seguidores de la novela vieron como un atentado aéreo, planeado por Mike Rivera, provocó que la artista cayera en la selva. Durante muchos capítulos, más de los que nos hubieran gustado, la cantante estuvo alejada de su familia. No solo perdió la memoria; posteriormente, fue encarcelada en la mansión del productor argentino. Una serie de terribles acontecimientos que dieron forma a la mitad de la temporada.

Yeimy Montoya muere, oficialmente, en ‘La Reina del flow’

La tercera temporada de La Reina del Flow mostró cómo Yeimy Montoya pudo salir de su encierro y volver con su querido Charly Flow, pero poco les duró la alegría a ambos. Tal y como se mostró en la ficción, la protagonista contrajo una terrible bacteria durante su estancia en la selva. La enfermedad era curable, pero como estuvo tanto tiempo alejada de la civilización, su estado empeoró notablemente.

Yeimy Montoya no estaba bien. Eso se podía apreciar desde su estancia en la selva, pero fueron los doctores que la trataron quienes le diagnosticaron poco tiempo de vida. Pues, por si fuera poco lo que le ha tocado vivir, también padecía lupus. Este combo de enfermedades agravó su situación y el estado de su corazón, que se encontraba en una situación muy delicada.

Como era de esperar, la noticia de su pronta partida sumió en un mar de lágrimas a todos. La familia apostó por realizar una fiesta de pijamas en la habitación de Alma, la niña que Yeimy Montoya y Charly Flow tuvieron durante estos últimos años, pero desgarrador fue el despertar del protagonista al ver cómo su mujer intentaba despedirse de él. La cantante estaba teniendo un infarto, y ella lo notaba. Por ello, se sinceró. «Te amo, te voy a amar siempre», le dijo antes de morir.

Reacciones en redes sociales a la muerte de Yeimy Montoya

El público comenzó la tercera temporada de La Reina del Flow con toda la ilusión del mundo, y no es para menos. Pero, conforme fueron avanzando los episodios, el desengaño fue palpable entre la audiencia. La poca aparición de la protagonista en pantalla no estaba sentando nada bien. De hecho, fueron muchas las personas que optaron por dejar de ver la serie, pero las reacciones ante la muerte de Yeimy Montoya han sido peores.

Los fans de la ficción no entienden cómo han podido dar forma a una temporada «tan mala». Pues, no consideran justo ni necesario este final para la cantante. Muchas personas se han mostrado contundentes en redes sociales y han dictado sentencia: no verán los capítulos finales. Realizamos un repaso por algunos comentarios que se han podido leer en X.

«No se miren La Reina del Flow 3. Este es un final mediocre, abierto para una cuarta temporada sin Yeimy Montoya. La mataron por orden de Juana Uribe y Caracol. Sin Yeimy no hay flow», «¿Qué clase de final es este? Yo sé que no están en esta temporada. Pero, no me cabe en la cabeza que Juancho, Emilio, Zulma y hasta Catalina no hubieran ido al funeral de Yeimy. Error de guion garrafal», escriben algunos fans.

«Yeimy se murió en la cama con Alma, Erick y Charly. Tomando de la mano a Erick, Alma en el centro y mirando a los ojos a Charly, diciéndole que lo ama y lo amará siempre. No se puede ser tan cruel, les juro que hubiera preferido una bala», agrega otra usuaria. Sin lugar a dudas, la decepción es generalizada.