Los fans de ‘La Reina del Flow’ reaccionan a los primeros capítulos de la temporada 3

El pasado mes de enero, Netflix trajo de regreso en su plataforma una de las producciones más esperadas de los últimos años. La Reina del Flow se ha convertido en una de las ficciones más vistas y comentadas. Un éxito sin precedentes que consagró lo que se suponía que sería una serie de una sola temporada, en una de tres. Y es que, la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow ha dado para mucho. Los protagonistas han tenido que luchar contra viento y marea para hacer frente a las adversidades. Pues, por mucha atracción que hubiese, la confianza ya estaba más que perdida. Sin embargo, consiguieron superar todo lo malo. ¡Alerta Spoilers!

La tercera temporada de La Reina del Flow se ha presentado por todo lo alto y lo ha hecho de la mano de nuevos fichajes. Uno de los personajes que más está dando de qué hablar es el de Sky, una joven que sueña con hacerse su hueco en la industria musical. Sin embargo, diversos acontecimientos están poniendo en su contra a toda la audiencia. Todo ello sumado al hecho de que Mike Rivera sigue haciendo de las suyas desde la cárcel. Pues, no parará hasta hacerle pagar a Yeimy y a Charly el haberle hecho perder todo. A esto también hay que agregar que la Reina del Flow está desaparecida en la selva. Todos creen que ha muerto en un accidente aéreo, pero desconocen la verdad.

¿Cómo está recibiendo la audiencia la temporada 3 de ‘La Reina del Flow’?

La nueva temporada de La Reina del Flow ha llegado pisando fuerte, de eso no cabe duda. Sin embargo, hay incorporaciones al elenco que no están conquistando tanto como otras. El público está percibiendo los nuevos episodios con un sabor agridulce, pues hay ciertos aspectos que no están siendo del agrado del todos. De hecho, tras 19 capítulos emitidos, una de las opiniones más generalizadas es que la desaparición de Yeimy Montoya en la selva ya se está excediendo demasiado.

En redes sociales, las opiniones respecto a la temporada son mixtas. Pues, no todo el mundo está contento con estas decisiones de guion. Y es que, además, el personaje de Sky y su entorno no terminan de convencer. De hecho, el forzar un supuesto romance entre ella y Charly Flow no ha gustado del todo. Algunos de los comentarios que más se repiten son los relacionados con los episodios, los cuales consideran que son de «relleno» para alargar ciertas tramas.

Algunos usuarios han acudido a plataformas como TikTok para expresar su descontento al respecto. «Capítulo 13 y lo que más me gusta de La Reina del Flow es que no está saliendo la Reina del Flow», comenta una usuaria con ironía. Asimismo, señalan que las actuaciones de esta temporada no parecen tan naturales como en otras entregas. De hecho, la relación de Erick con el Huracán Irma está siendo señalada por tener «cero química». Malas impresiones que están sentenciando la serie, la cual todavía tiene que estrenar muchos más capítulos.

«Ha sido la serie más aburrida que he tenido que ver, pero la sigo viendo por amor a las otras dos temporadas», añade otra usuaria de TikTok. En la otra cara de la moneda, muchos seguidores alaban la actuación de Alma, la hija de Charly Flow y Yeimy Montoya. Todo ello sumado a la del actor que hace de Mike Rivera, que está haciendo frente al papel de villano con muy buenos resultados.