Un productor de ‘La Promesa’ confiesa toda la verdad: «Si seguís a este ritmo se acabó la serie»

No es ningún secreto que La Promesa continúa imponiéndose en las tardes de La 1 de Televisión Española. La popular ficción diaria de época aterrizó en la cadena en el 2023 y, desde entonces, ha logrado convertirse en una de las producciones estrella del grupo de comunicación. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia de romance que combina ingredientes como el misterio, los secretos y la traición. Sin embargo, aunque ya se sabía de su enorme y envidiable éxito, la producción ha pasado por momentos delicados. Recientemente, un productor importante de la serie ha sido entrevistado en el podcast Mister Chaise Longue.

Presentado por el popular actor Nacho Guerreros, el productor ha realizado un repaso por la ficción que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española. De esta manera, ha contado que hubo un momento en el que el éxito de la serie no era compatible con el proceso de grabación. Pues, como es bien sabido, cada producción audiovisual necesita un tiempo de rodaje y edición, entre otras cosas. Al ser una novela de tira diaria, eran muchos los episodios que se emitían a la semana. Una situación que llegó a poner al límite a los productores.

El productor recuerda uno de los momentos más críticos: «Vamos a irnos a negro»

La Promesa continúa posicionándose como una de las joyas de la corona de TVE. Un éxito que, en ocasiones, han aprovechado al 100 %. Pues, como los fans saben muy bien, se han realizado emisiones especiales o, en ocasiones, se han alargado los episodios. Una serie de aspectos que no han favorecido nada a los productores de esta aclamada historia de época.

«Con La Promesa, que fue como el estandarte de Televisión Española, hubo un momento que era lo único que les funcionaba. Entonces, comenzaron a ponernos dos capítulos o capítulo y medio», comenzó explicando el productor en la entrevista. «Nosotros veíamos que la nevera, que le llamamos nevera a donde tienes los capítulos que ya tienes hechos y están listos para emisión, se iban vaciando», agregó.

Esta situación supuso un gran problema para el equipo. Pues, si no habían capítulos grabados, no se podría continuar emitiendo la serie. «Hubo un momento en el que tuvimos que llamar a Televisión Española», confiesa. Pues, temieron, de verdad, que la novela llegara a no tener contenido disponible. «No hay nevera. Si seguís a este ritmo, se acabó la serie. Vamos a irnos a negro», cuenta que les advirtieron a los altos cargos del grupo de comunicación.

El productor ha recordado este momento como una época de máxima tensión. «Irnos a negro es lo peor que le puede pasar a un productor», indica. «Chicos, necesitamos ganar tiempo», revela que les pidieron. Ante ello, el equipo de La 1 optó por reducir las emisiones de La Promesa y ajustó su calendario. Debido a emisiones especiales, hubo días en los que la ficción no se emitió. Un margen que le dio mucha vida a la serie. Sea como sea, lo que está claro es que ambas partes han sabido llegar a un acuerdo. Pues, La Promesa continúa siendo uno de los grandes éxitos de La 1 de Televisión Española.