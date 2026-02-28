El accidente de Adamuz ha afectado al número de viajeros que usan los trenes de alta velocidad de Renfe. En concreto, Renfe ha dado a conocer los últimos datos de pasajeros del mes de enero de 2026, y en el caso de la alta velocidad se sitúa en 1.740 usuarios, lo que supone una reducción del 20,66% con respecto al número de viajeros del mes de diciembre de 2025, que es 2.193 pasajeros.

Sin embargo, hay que destacar que esta reducción de viajeros de Renfe no se ha producido sólo en la alta velocidad, sino que también ha afectado al resto de servicios. Así, otro de los mayores descensos se ha registrado en los trenes de Cercanías, que han experimentado durante el mes de enero de 2026, una caída del 14,69% en el número de usuarios, pasando a 30.933 cuando en diciembre de 2025 tenía 35.477 viajeros al mes.

De igual forma, en el caso de los trenes de Renfe de media distancia convencional, también se ha producido una caída en el número de viajeros en el mes de enero, a raíz del accidente de Adamuz. En este caso, se ha pasado de 2.735 viajeros a 2.264, lo que supone un 17,22% de pasajeros menos.

Asimismo, en el número total de viajeros que incluye todos los servicios, es decir, Cercanías, trenes de media distancia convencional, media distancia alta velocidad y alta velocidad, el descenso también ha sido importante en el total. De esta forma, se ha pasado de 41.757 usuarios en el mes de diciembre de 2025 a 36.423, lo que supone una reducción del 12,77% de los viajeros totales que han usado la Renfe durante el primer mes del año.

No obstante, en el único servicio de Renfe en el que sí ha crecido el número de viajeros ha sido en los trenes de media distancia alta velocidad. En este caso, en el mes de enero de 2026 se ha incrementado el número de usuarios, ya que ha sido de 929, con respecto a los 689 de diciembre de 2025. Así, en el caso de este tipo de trenes la subida de los viajeros en el mes de enero ha sido de un 34,84% con respecto a diciembre. Lo más probable es que al estar cortada en algunos puntos de España la alta velocidad, tras el accidente, muchos usuarios hayan recurrido a media distancia alta velocidad, y combinar estos viajes con otros medios de transporte para completar su recorrido.

Cae la puntualidad de los trenes de Renfe

Además, los trenes de Renfe desde el accidente de Adamuz y el de Gelida ya muestran grandes retrasos en su puntualidad. Una situación que principalmente es consecuencia de los constantes cambios de velocidad que está aplicando Adif por el mal estado de las vías. En concreto, 1 de cada 2 trenes de Renfe ya no llega puntual.

Se trata de un gran bajón teniendo en cuenta que en la puntualidad de menos de 5 minutos las cifras han caído desde un 71,3% en diciembre a un 54,5% en el mes de enero, casi un 20% menos, que se deducen del último informe de puntualidad de Renfe. Mientras que la puntualidad de menos de 10 minutos también ha sufrido las consecuencias del mal estado de las vías y de la reducción de la velocidad de los trenes; así, se ha pasado de un 82,6% en diciembre a un 65,3% en enero.

Por otro lado, durante el mes de diciembre los minutos por retrasos que se deben a incidencias externas han sufrido un gran incremento, ya que se ha pasado de un 69,2% en el mes de diciembre, a un 83,35% en el mes de enero.