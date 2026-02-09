Primer día de huelga en Renfe: casi 3 horas esperando el Cercanías con Óscar Puente en Arabia Saudí

El primer día de huelga en Renfe está afectando de lleno a la jornada de los usuarios de la red de Cercanías, con viajeros que han tenido que esperar más de dos horas y media el tren, como cuentan algunos de ellos a OKDIARIO en la estación de Atocha (Madrid).

Los principales sindicatos del sector ferroviario han convocado una huelga de 3 días desde este lunes. Reclaman el refuerzo urgente de la seguridad en todas las líneas, especialmente después de la tragedia del accidente de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, y el de Gelida (Barcelona) dos días después, con un muerto.

Mientras tanto, en medio de la crisis ferroviaria y apenas unas horas antes del arranque de la huelga, Óscar Puente ha viajado a Arabia Saudí. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se encuentra en Riad, para dar continuidad al AVE a La Meca.

Los usuarios de Renfe han recibido la recomendación, por megafonía, de utilizar un servicio de transporte alternativo al Cercanías, dado el gran retraso que están sufriendo las líneas. Informan de que «los trenes pueden sufrir demora» y «paradas provocadas en las estaciones».