Compromís mira a otro lado con la juez de la DANA y su marido pero ataca al presidente del TSJ y a Mazón

La coalición nacionalista Compromís ha lanzado este domingo a través de sus redes sociales un ataque frontal al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y a su presidente, José Manuel Baeza. En pleno escándalo por las injerencias del marido de la juez de la DANA en el caso, los nacionalistas dejan caer de modo subliminal en tres imágenes en sus redes sociales la existencia de una imaginaria connivencia entre el mencionado José Manuel Baeza y el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Y entre los tribunales y el PP. Así, Compromís mira hacia otro lado en lo tocante a la magistrada de la DANA y su marido mientras ataca al presidente del TSJ y a Mazón.

De hecho, la publicación de Compromís se produce en un momento en que el TSJ tiene que resolver también sobre la juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, tras la querella presentada por un abogado que ejerce la acusación particular en la causa de la riada y las revelaciones de OKDIARIO.

En concreto, lo que Compromís ha subido a sus redes sociales la mañana de este domingo, es una secuencia de tres imágenes. En la primera se ve a Mazón y, en sobreimpresionado, el texto «El abogado que tengo». En la segunda se ve al propio Mazón y a José Manuel Baeza, de quien en la publicación se dice: «El juez que habría de juzgar a Mazón si el caso pasara al TSJ», para agregar a continuación, de nuevo: «Abogado el que tengo magistrado».

Se da la circunstancia de que la juez que instruye el caso de la DANA presentó ante el TSJ exposición razonada contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón el pasado 24 de febrero. Lo que se produjo horas después de que el letrado Rubén Gisbert presentase a su vez una querella contra la citada magistrada y su marido por hasta seis posibles delitos.

Además, la publicación de Compromís se produce, también, después de que seis víctimas de la DANA personadas en el juicio hayan solicitado formalmente la recusación de la juez instructora y, en consecuencia, la nulidad de la causa a raíz del escándalo destapado por OKDIARIO, que probó cómo el marido de ésta, el magistrado Jorge Martínez Ribera, interrogaba en primera persona a los afectados, amén de dar instrucciones durante el juicio.

En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO las seis víctimas, representadas por el abogado Rubén Gisbert, piden «declarar la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones practicadas desde que la juez instructora tomó la dirección de la causa», además de «acordar la recusación de la sra. jueza instructora por concurrir causa de recusación».