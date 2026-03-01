El PP preguntará al Gobierno por el papel del ex presidente Zapatero en el rescate de Plus Ultra

El Partido Popular en el Congreso ha registrado una batería de preguntas para su respuesta por escrito dirigidas al Gobierno para esclarecer el papel del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La compañía vinculada al chavismo de Venezuela recibió 53 millones de euros a través de la SEPI en plena pandemia.

Así consta en una nueva ofensiva parlamentaria a la que ha tenido acceso OKDIARIO con la que los populares instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a dar explicaciones por la supuesta implicación del ex líder socialista en el rescate de la compañía aérea, también las negociaciones que supuestamente mantuvo con el ex ministro de Transportes y hombre de la máxima confianza de Sánchez, José Luis Ábalos.

El Grupo Popular en el Congreso, pilotado por Ester Muñoz, reclama en una decena de interrogantes información al detalle sobre los trabajos que ha desempeñado Zapatero en el ámbito internacional, especialmente en relación a sus contactos con gobiernos extranjeros y su posible papel como interlocutor en el rescate de la aerolínea. Intermediación por la que presuntamente habría cobrado hasta 10 millones de euros a través de una cuenta de Panamá.

Entre las cuestiones que plantean los de Feijóo en la Cámara Baja están aclarar si el ex presidente actuaba o no en nombre del Gobierno tal y como expresó el empresario Víctor de Aldama. En su escrito, los populares hacen referencia a unas declaraciones del presunto conseguidor de la trama en las que aseguró que Zapatero «estuvo involucrado en el rescate de la compañía».

Según su testimonio, el dirigente del PSOE no sólo hizo de interlocutor para conseguir salvar a la aerolínea sino que también llegó a acudir a la sede del Ministerio de Transportes «para presionar» al entonces ministro Ábalos «sobre la necesidad del rescate». A su juicio, era una orden del propio Sánchez.

En este sentido, el PP quiere saber en qué fecha se produjo dicho encuentro entre Zapatero y Ábalos en el que presuntamente «se habló del rescate de Plus Ultra». También si desde el Gobierno tienen «intención» de entregar el informe previo realizado por los técnicos de Transportes en el que se emite una «valoración negativa y contraria» a la restitución de la aerolínea.

En aquel momento, recuerdan los populares, se generaron «dudas» sobre «la legalidad o la idoneidad de la operación, hasta el punto de que hubo una investigación judicial sobre el asunto, que fue archivado transcurrido un año de la instrucción». La compañía operaba entonces 823 vuelos en los aeropuertos españoles, lo cual hacía de ella que ocupara un puesto 166 en cuanto al volumen de tráfico.

Una vez producida la supuesta cita, se ordenó a los funcionarios del Ministerio la elaboración de un documento ad hoc que resultara «favorable» para Plus Ultra, «con datos y criterios no ajustados a la realidad». En esta línea, el PP se cuestiona también el papel de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que al ser la titular del ramo señaló que «ella se encargaba de la SEPI», según las declaraciones de Aldama.

El PP, que se pregunta el por qué de este segundo informe «favorable», cuestiona cuáles fueron las «condiciones» y «características» de la aerolínea «para una modificación tan brusca de criterio» respecto a su rescate. También, se preguntan si Zapatero dio más órdenes o indicaciones para poder salvar a la compañía aérea.