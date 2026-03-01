Marc Márquez, hundido en Tailandia: «Me veía en el podio y al final el resultado son 0 puntos»

Marc Márquez no tuvo el inicio de temporada soñado. El piloto de Ducati sufrió de lo lindo con la otrora moto dominante del Mundial de MotoGP y que por primera vez en 89 carreras no estuvo representada en la foto del podio final. El catalán fue el mejor de su equipo hasta que a cuatro vueltas para el final reventó el neumático trasero de su moto obligándole a abandonar.

«Me ha pasado una de las cosas más inusuales. En esa curva, incluso en los tests, muchos pilotos nos habíamos ido por fuera y no había pasado nunca nada hasta hoy. Es la típica curva en la que cometes un pequeño error, te la saltas y vuelves a entrar a pista y hoy me ha tocado a mí. Ha explotado la rueda y era cuando realmente estaba atacando porque quedaban 10 vueltas», comentó Márquez.

«Mi plan era ese. Gestionar ruedas y gestionarme físicamente para darlo todo en esas últimas 10 vueltas. Entonces ha llegado ese error en la curva 4 y no he podido competir. Hoy la suerte no ha estado de nuestro lado», indicó resignado Márquez.

Marc Márquez dejó destellos durante la carrera como un doble adelantamiento en recta a Jorge Martín y Pedro Acosta. El piloto se lleva como buena noticia esa sensación de velocidad. «Ha sido muy raro todo lo que ha pasado, pero puedo decir que me siento afortunado de no salir volando porque ha explotado el neumático, la llanta, todo… Es como si hubiese chocado con un bordillo, pero era un piano. Así que es una cosa que no puede pasar y ha pasado. No quiero pensarlo, las cosas son como son. Lo importante es que me encontraba mejor durante el paso de la carrera»,

«Me veía en el podio, pero no me gusta decir que lo tenía. En esas últimas vueltas venía con inercia, me sentía cómodo. Vi a Raúl sufrir y no sabía como iba Pedro, pero ese tercer puesto hubiese sido un resultado realista. Al final el resultado son cero puntos», aseguró Márquez, bastante afectado.

«Esto es competición y esto significa mejor carrera tras carrera, no año tras año. Líder va la KTM, ha ganado la carrera la Aprilia y a nosotros nos toca ir construyendo e intentar ir más cerca. Esperamos poder ponerle las cosas más difíciles en las próximas carreras», zanjó.