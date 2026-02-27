Arranca la búsqueda del décimo: Marc Márquez quiere enterrar a Rossi

MotoGP está de vuelta. 103 días después de la última carrera, el mejor campeonato de motos del mundo ha regresado. Lo hace con el Gran Premio de Tailandia este fin de semana, y con Marc Márquez como rival a batir tras ganar su séptimo título en la categoría reina y busca el octavo para superar a Valentino Rossi. Fue el campeonato de la resurrección y la confirmación de que todavía hay Márquez para rato. Ni siquiera la lesión en el hombro que le trajo por la calle de la amargura ha logrado frenar al mejor piloto de todos los tiempos, solo retrasó lo inevitable.

Este 2026 comienza con el 93 como el gran favorito al título y el rival al que todos quieren batir. Después de que pasara el rodillo el año pasado, toda la parrilla intentará destronar al rey que tiene una misión: superar a Rossi. Ahora mismo los dos GOAT del motociclismo, con permiso de Giacomo Agostini y Ángel Nieto, están empatados a nueve. Marc Márquez buscará junto a su Ducati el décimo campeonato, que le acercaría a los 12+1 de Ángel Nieto y los 15 de Agostini (ocho en la categoría reina).

El ilerdense quiere dar el sorpasso a su ‘archienemigo’ de una vez por todas. Desde que se lesionó en Jerez 2020, el piloto del Ducati Lenovo ha vivido un auténtico calvario. Tuvo que salir de su casa, Honda, y dejar atrás su familia para reinventarse en busca de volver a ganar. En cuanto se subió a la Ducati fue rápido. Así lo reflejó con aquella sonrisa que esbozó al quitarse el casco tras su primera salida con la GP23 en Gresini. Y si Márquez sonríe es sinónimo de peligro.

Ese año fue un aviso de lo que estaba por venir en 2025, donde arrolló a todos sus rivales, incluido su hermano Álex Márquez, que fue el único capaz de ponerle en aprietos y arrebatarle el liderato durante algún momento. Marc Márquez voló a lomos de la moto roja. Este año llega tocado por la lesión en el brazo derecho consecuencia de la caída en Indonesia que le hizo perderse el resto de la temporada. Él mismo ha reconocido que ha tenido que adaptar su Ducati porque no puede pilotar como el año pasado.

Bezzecchi, Álex y Bagnaia, los rivales

El 93 parte como el gran favorito a revalidar el título, pero este año tendrá, al menos, tres rivales que harán lo imposible por ganarle. Uno de ellos es el vigente subcampeón del mundo, Álex Márquez, que pilota una Ducati oficial con los colores de Gresini. Lleva la misma moto que Marc y Pecco. Bagnaia es otro de los candidatos a poner su nombre por tercera vez en la torre de campeones, aunque por ahora tendrá que pasar por la Q1 en Tailandia.

Marco Bezzecchi es el tercero en discordia. El piloto de Aprilia terminó muy bien la temporada y la ha empezado mejor todavía, batiendo el récord de la pista. Los de Noale han hecho una moto ganadora, para plantar cara a Ducati. Tampoco hay que descartar a Jorge Martín y Pedro Acosta, dos grandes pilotos que estarán arriba y confían en pelear por victorias y podios cada carrera y ojalá que por el título también.