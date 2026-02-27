Un Bezzecchi de récord avisa en Tailandia, con Márquez segundo y Bagnaia otra vez en problemas

Marco Bezzecchi ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos libres de la temporada de MotoGP en Tailandia. El piloto italiano de Aprilia ha arrancado la temporada por todo lo alto, batiendo el récord de la pista en la práctica del GP de Tailandia de MotoGP con un 1:28.526. Con este tiempo apartó al vigente campeón de la categoría, Marc Márquez, del primer puesto. El español acabó segundo a cuatro décimas del primero. Su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, tendrá que pasar por la Q1 tras acabar decimoquinto.

Bezzecchi, que ya había avisado en los entrenamientos de pretemporada celebrados la semana pasada en este mismo trazado en Tailandia con un 1:28.668, rebajó incluso esa referencia y confirmó el paso adelante de las Aprilia oficiales, que estrenaron mejoras aerodinámicas en este arranque de curso. El italiano, que batió el récord absoluto de la pista en el circuito de Buriram, dominó también la FP1 matinal (1:29.346) de MotoGP y cerró un viernes impecable para la fábrica de Noale.

Por su parte, el español Marc Márquez, que comenzó la sesión algo frío y protagonizó alguna salida de pista sin consecuencias, como en la curva 3, fue afinando su ritmo hasta firmar un 1:28.947 que le dejó a cuatro décimas del mejor tiempo. El nueve veces campeón del mundo se aseguró así el pase directo a la Q2, al igual que Di Giannantonio, tercero con un 1:29.010 que le mantiene en la dinámica ascendente mostrada ya en los test invernales.

Pedro Acosta volvió a exhibir competitividad con la KTM oficial y se quedó a las puertas del Top 3 con un 1:29.185, mientras que Jorge Martín, pese a sufrir una caída en la sesión matinal, amarró la quinta plaza con un 1:29.229. También lograron el acceso directo a la Q2 Álex Márquez (1:29.376), Joan Mir (1:29.517), Brad Binder (1:29.532), Ai Ogura (1:29.579) y Johann Zarco (1:29.590), completando un Top 10 muy apretado y con dos Honda, que fueron la sorpresa positiva.

Mención especial para Ai Ogura, que se fue al suelo y no pudo exprimir al máximo su potencial, después de haber sido segundo en los test de la semana pasada con un 1:28.765. Aun así, el japonés salvó los muebles y estará en la lucha directa por la pole con su Aprilia satélite.

Fuera de las diez primeras posiciones y obligados a pasar por la Q1 quedaron nombres ilustres como Maverick Viñales (decimosegundo), con su nuevo manager Jorge Lorenzo en el box junto a los tótems de KTM, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (decimoquinto, 1:29.824) –que empieza mal con su Ducati oficial tras un pésimo 2025– y Fabio Quartararo (decimosexto, 1:29.884), siendo la mejor Yamaha en una sesión que dejó claro que las diferencias siguen siendo mínimas en la categoría reina.