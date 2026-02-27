Dónde ver la Premier League desde España por televisión: fecha, horario y canal de todos los partidos de la jornada 28

La jornada 28 de la Premier League se presenta con varios partidos emocionantes, ya que, por ejemplo, se disputarán dos derbis londinenses. También tenemos un duelo bastante morboso con la visita de Erling Haaland al campo del Leeds, donde el Manchester City luchará por hacerse con la victoria para poder seguir la estela de un Arsenal que ya parece haber disipado las dudas.

Wolverhampton – Aston Villa

La jornada 28 de la Premier League arrancará este viernes 27 de febrero con un partido bastante interesante a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en el que se enfrentarán el Wolverhampton y el Aston Villa. Los locales siguen siendo el farolillo rojo y están a 17 puntos de la salvación, por lo que parece imposible que vayan a conseguir la permanencia. Por su parte, los de Unai Emery se han descolgado de la lucha por el título, pero buscarán estar en la próxima Champions League y para ello intentarán ganar este choque que se podrá ver en directo por TV mediante Dazn.

Bournemouth – Sunderland

Ya el sábado 28 de febrero a las 13:30 horas habrá un emocionante Bournemouth – Sunderland que también se podrá ver desde España mediante los diferentes canales de Dazn. En este choque de la jornada 28 de la Premier League los pupilos de Andoni Iraola intentarán buscar la victoria para soñar con meterse en Europa la próxima campaña, mientras que el cuadro rojiblanco está en la mitad de la tabla y parecen estar en tierra de nadie, sin que vayan a tener mucho en juego de aquí a que termine el curso en el campeonato inglés.

Liverpool – West Ham

Uno de los platos fuertes de la jornada 28 de la Premier League se disputará este sábado 28 de febrero a las 16:00 horas en Anfield. El Liverpool, que suma dos victorias consecutivas y que está peleando por meterse en los puestos de Champions League, recibe en su campo a un West Ham liderado por Nuno Espirito Santo y Paco Jémez que creen firmemente en la salvación, por lo que esperan dar la sorpresa en uno de los estadios más complicados del mundo. Este duelo entre los reds y los londinenses se podrá ver desde España por televisión en vivo online a través de Dazn.

Newcastle – Everton

A la misma hora del sábado 28 de febrero, es decir, a las 16:00 horas, dos equipos históricos del campeonato inglés se verán las caras en un partido que se podrá ver por TV en directo por Dazn y que corresponde a esta emocionante jornada 28 de la Premier League. El Newcastle recibe en St. James Park al Everton. A ambos equipos les separa un punto en la tabla y es cierto que con una buena racha podrían pelear por entrar en competiciones europeas, aunque no será nada fácil viendo las rachas que vienen firmando estas últimas semanas.

Burnley – Brentford

El canal de TV Dazn también será la opción para ver desde España este sábado 28 de febrero a las 16:00 horas un duelo en el que el Burnley intentará llevarse los tres puntos en su estadio porque son conscientes de que las opciones de salvar la categoría empiezan a esfumarse. Por otro lado tenemos al Brentford, que sabe que en esta jornada 28 de la Premier League tiene una oportunidad de oro para conseguir un triunfo a domicilio y seguir rondando los puestos que dan acceso a competiciones europeas el próximo año.

Leeds – Manchester City

Para cerrar el sábado 28 de febrero la Premier League tiene reservado un choque bastante importante como es el Leeds – Manchester City. Los locales tienen que ir a por el triunfo para alejarse de la zona baja de la tabla, pero los de Pep Guardiola necesitan ganar sí o sí para seguir la estela de un Arsenal que podría pinchar este fin de semana. Dazn retransmitirá en España este partido que es muy importante para Erling Haaland, ya que se enfrenta al equipo de la ciudad donde nació cuando su padre jugaba allí.

Brighton – Nottingham Forest

El domingo 1 de marzo se abrirá en la jornada 28 de la Premier League con un vibrante Brighton – Nottingham Forest que se podrá ver por Dazn. El choque comenzará a las 15:00 horas y es muy importante para ambos. Las gaviotas, con un triunfo, se acercarían a ese objetivo que es el de cerrar virtualmente la permanencia, pero el conjunto ganador de la Copa de Europa en dos ocasiones está coqueteando con el descenso y una derrota, sumada a una victoria del West Ham, les mandaría a esa zona roja de la tabla.

Fulham – Tottenham

Este domingo 1 de marzo a las 15:00 horas habrá un derbi londinense en Craven Cottage. El Fulham recibe en esta jornada 28 de la Premier League a un Tottenham que sigue atravesando un mal momento en el campeonato inglés. De hecho, esta fecha la arrancan con cuatro puntos por encima del descenso, por lo que o reaccionan ya o lo pueden pasar mal de aquí a final de temporada. Por su parte, los locales están en la mitad de la tabla y una victoria les pondría con 40 puntos. Este partidazo se podrá ver en directo desde España por TV en Dazn.

Manchester United – Crystal Palace

A las 15:00 horas de este domingo 1 de marzo jugará uno de los equipos de moda en este último tramo de la temporada en la Premier League. El Manchester United, que está en puestos de Champions League, recibe en Old Trafford la visita del Crystal Palace. Los de Michael Carrick están atravesando un gran momento y esperan poder aprovecharse de que los londinenses prácticamente no se juegan nada. Todo el que quiera disfrutar de este partidazo por la televisión tendrá que tener contratado Dazn.

Arsenal – Chelsea

La guinda del pastel de esta jornada 28 de la Premier League se disputará este domingo 1 de marzo a las 17:30 horas en el Emirates Stadium. Las cámaras de Dazn ofrecerán en España este derbi de Londres entre el Arsenal y el Chelsea. Los de Mikel Arteta son líderes y no pueden fallar para seguir manteniendo una buena renta con sus perseguidores, mientras que los blues arrancan esta fecha en la quinta posición y tampoco se pueden permitir pinchar para poder pelear por los puestos de la Champions League.