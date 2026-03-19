Búsqueda a contrarreloj del joven norteamericano desaparecido en Barcelona.

Los Mossos d’Esquadra buscan sin descanso al joven norteamericano de 20 años, Jimmy Gracey, tras encontrar su cartera en la playa y su teléfono móvil en poder de un ladrón reincidente de la zona, en Barcelona.

El estudiante desapareció la madrugada del día 17 en los alrededores de la discoteca Shoko de la Barceloneta, en la Villa Olímpica de Barcelona. Solo llevaba unos días en la ciudad, a donde se había trasladado para visitar a unos amigos.

La búsqueda a contrarreloj se centra en el mar, donde se ha desplegado los buzos de la policía catalana. Los agentes rastrean desde hace unas horas la zona más próxima a la discoteca donde el joven fue visto por última vez.

Las cámaras le grabaron

Según sus amigos, con los que se intenta reconstruir la desaparición, el joven estadounidense se separó del grupo a las tres de la madrugada, y las cámaras le grabaron saliendo de la discoteca con un desconocido. El joven ya no regresó al piso en el que se alojaba junto a sus amigos.

Horas después, la Guardia Urbana encontró el teléfono móvil del joven en poder de un ladrón reincidente de la zona, que asegura que se lo encontró. Hace bien poco, los Mossos han encontrado su cartera flotando en la playa. frente al local.

La hipótesis del ahogamiento accidental

Ahora se trata de despejar el misterio de la desaparición del joven y si esta vinculada al hallazgo de su teléfono móvil. Si lo está, se investigaría como una desaparición inquietante, la otra hipótesis es que el joven norteamericano se ahogara de forma accidental, por eso le buscan en las aguas cercanas.

El operativo de búsqueda del desaparecido en Barcelona lo dirige la Unidad de Investigación del Eixample tras recibir el miércoles la denuncia de los amigos del estudiante. Los indicios recabados por los Mossos señalan a que James Gracey se acercó al mar tras abandonar la discoteca.

El hermano y los amigos de la víctima relataban ante la televisión norteamericana que el joven James era un ejemplo en su comunidad, mentor de varios jóvenes menores que él, y que «no se rendirán en su búsqueda».