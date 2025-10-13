Los propietarios de las lavanderías de autoservicio de Barcelona vuelven a respirar tras la decisión de un juez de imponer una orden de alejamiento al ladrón que asaltó 16 de estos locales en la Ciudad Condal. El ladrón, de 23 años, no podrá acercarse a menos de 50 metros de las lavanderías de Barcelona y en especial de tres de esos locales ubicados en el barrio de Sant Martí.

Los Mossos d’Esquadra han vuelto a detener al ladrón por seis robos con fuerza en seis lavanderías del distrito de Sant Martí. El ladrón llevó a cabo esta última oleada de robos a lavanderías de autoservicio entre el 27 de agosto y el 22 de septiembre, pero ya contaba con cuatro detenciones previas. En total se le atribuyen hasta dieciséis robos en lavanderías de Barcelona.

El ladrón siempre actuaba del mismo modo en todos los asaltos a lavanderías que perpetró. Asaltaba las lavanderías de autoservicio a plena luz del día, en horario de apertura, y a cara descubierta sin ocultar su rostro ante las cámaras de seguridad que tienen instaladas los locales.

Las imágenes del ladrón robando

Simplemente, el ladrón entraba en las lavanderías cuando estaban vacías. Una vez dentro, forzar las cajas de la recaudación con un destornillador y guardaba el botín en una bolsa, antes de salir andando tranquilamente del local que acababa de robar. En ocasiones el ladrón no consiguió llevarse el dinero pero provocaba daños valorados en más de 10.000 euros.

Tras los robos que se registraron en las lavanderías durante agosto y septiembre, los Mossos recogieron las imágenes de las cámaras de seguridad y revisando robos anteriores, consiguieron identificar al ladrón.

Ahora, tras pasar a disposición judicial, el juez e ha impuesto una orden de alejamiento de 50 metros de cualquier lavandería de Barcelona y en especial de tres establecimientos concretos que ya había asaltado en el barrio de Sant Martí.