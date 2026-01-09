El acusado de matar al niño de Garrucha presenta una reconstrucción para alegar que fue una imprudencia

La defensa del principal acusado del homicidio de Lucas, el niño de Garrucha (Almería), ha presentado ante el juez una reconstrucción forense de la secuencia de los hechos que a su juicio desembocaron en el fallecimiento por imprudencia del pequeño de cuatro años. «Se trata de una reconstrucción forense detallada de los hechos ocurridos entre el 19 de octubre y el 3 de diciembre de 2025, basada en el atestado policial, la autopsia preliminar, transcripciones de audios, declaraciones y grabaciones de cámaras de seguridad», explican desde el despacho de abogados MCHM del letrado Manuel Martínez Amate.

Juan David, la pareja de la madre del niño de Garrucha, insiste en su inocencia desde prisión donde ha sido enviado de forma provisional por el juez del caso y ha presentado esta reconstrucción que parte de los días previos al suceso. Según el acusado, el menor tenía «fallos digestivos severos» que le provocaron finalmente la muerte.

La cronología de esta nueva reconstrucción probaría, según su defensa, que ni él, ni la madre del menor no llevaron al niño al médico por miedo a que se descubriera que estaban violando la orden de alejamiento que tenía por maltrato a la madre y al niño. Juan David señala que no estuvo presente cuando la madre dejó el cadáver del menor en la playa y que tampoco intentó huir a Madrid, sino colaborar con la búsqueda en un momento de pánico.

Los cuatro pasos de la reconstrucción

El informe relata cuatro pasos que comienzan antes del fallecimiento del menor, continúan el día de la muerte del niño, sigue con el traslado del cadáver a la playa y termina con el hallazgo del cuerpo.

Días previos: «El 19 de octubre de 2025 se dictó una orden de alejamiento que fue voluntariamente quebrantada por los progenitores, quienes decidieron convivir en C/ Buenavista 31, 3ºA. Desde el domingo 30 de noviembre, Lucas presentó síntomas digestivos severos compatibles con un fallo digestivo grave, posiblemente asociado a fisura anal. Pese a la persistencia de estos síntomas durante varios días, no se acudió a atención médica en ningún momento, limitándose el tratamiento a remedios caseros (ibuprofeno, masajes, hielo, brebajes, cremas). Los progenitores interpretaron erróneamente señales de «mejoría», lo que los llevó a subestimar la gravedad del cuadro clínico».

Día de la muerte del pequeño Lucas: «La mañana del 3 de diciembre, tras un aparente estado estable, el menor empeoró drásticamente entre las 11:00 y las 12:30 horas. La madre regresó del trabajo y, junto a Juan David, intentaron estabilizarlo en el domicilio sin éxito. La autopsia estima la hora de la muerte en torno a las 15:30 horas».

Traslado del cadáver a la playa: «Entre las 15:30 y las 16:30, prepararon al menor y abandonaron el domicilio a pie, con Juan David cargando al niño en brazos, sobre los hombros. A las 18:10 llegaron a la Playa del Búnker, donde Bárbara solicitó permanecer a solas con Lucas. Juan David se dirigió entonces al centro urbano para gestionar la compra de billetes a Madrid, conforme al plan laboral acordado el 28 de noviembre con un conocido».

Hallazgo del cuerpo: «Entre las 18:10 y las 19:50, Juan David estuvo físicamente ausente del lugar del hallazgo. En ese intervalo, Bárbara estuvo sola en la zona. A las 19:15, Juan David compró el pasaje en una agencia de viajes (hecho registrado por cámaras), y al recibir la noticia de la desaparición, regresó inmediatamente a la playa. Al no localizar a Bárbara ni al menor, realizó una llamada al 112 a las 20:15 y, finalmente, se presentó voluntariamente en el Cuartel de la Guardia Civil alrededor de las 22:30».

El cuerpo de Lucas fue localizado por la Policía Local a las 22:45 en el interior del Búnker, dispuesto con elementos que conformaban una escena ritual, con el cuerpo tapado con una chaqueta salvo la cabeza, un peluche y cristales rituales.

El nuevo informe pericial de la reconstrucción insiste en que Juan David no estaba presente en ese momento. Igualmente, relata según la versión de la defensa, que Juan David no pretendía huir al comprar el billete de autobús a Madrid para el día siguiente y sí llamó al 112 y acudió a la Guardia Civil para colaborar asustado por la magnitud del caso.

La autopsia del niño sí habla de violencia

Frente a la versión de Juan David, la autopsia del pequeño Lucas sí que habla de signos de violencia física e incluso sexual, a pesar de que los informes de toxicología y ADN descartaron que la sustancia en la ropa del niño fuera semen del acusado.

En el auto que envió a prisión a la pareja se reflejan la conclusiones de la autopsia al menor. El informe forense señala que las causas del fallecimiento del menor fueron un shock hipovolémico, con desgarro hepático y politraumatismo abdominal. Además, el niño tenía la nariz rota y golpes en la cabeza.