El Gobierno de Pedro Sánchez ha cesado a Ana María Sálomon Pérez como embajadora de España en Israel en plena tensión por los ataques conjuntos de Estados Unidos y el Estado hebreo al régimen de los ayatolás de Irán. Por ese motivo, todavía se mantiene activo el operativo para realizar repatriaciones en Oriente Medio, algunas de las cuales se realizan a través de ciudades israelíes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la destitución de la embajadora de España en Israel, llamada a consultas el pasado mes de septiembre tras el último choque con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Se trata de una decisión que se tomó durante el Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

Este tipo de medidas, como puede leerse en el decreto de su cese, se hacen «a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación» de José Manuel Albares y «previa deliberación del Consejo de Ministros», en este caso, el del pasado 10 de marzo. «Vengo en disponer el cese de doña Ana María Sálomon Pérez como Embajadora de España en el Estado de Israel, agradeciéndole los servicios prestados», reza el texto legal que se ha publicado este miércoles en el BOE.

Sin embargo, Albares admitió este mismo miércoles que «siguen abiertas todas las operaciones de evacuación de compatriotas por todas las vías posibles». Entre las vías de evacuación están los vuelos con escala en Jerusalén o Tel Aviv.

Además, a la vez que se ha producido esta destitución, se han producido «refuerzos de personal diplomático» en varias embajadas para «garantizar que todos los españoles que lo deseen puedan regresar sanos y salvos a España».

«La Sala de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores sigue operativa las 24 horas al día, los siete días de la semana. Desde el pasado 28 de febrero se han atendido ya solo en la sala de crisis más de 6.000 llamadas a los que se añaden todas las que se están recibiendo en las embajadas y consulados de España en la región, que mantiene una labor de permanente asistencia a los ciudadanos españoles.