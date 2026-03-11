El Gobierno solo ha ejecutado el 43,9% del Plan de Cercanías valenciano desde que Sánchez es presidente

El Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana 2017-2025 abarca todo el periodo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno (2018). En ese tiempo, el Ejecutivo que Sánchez preside solo ha ejecutado el 43,9% de las obras del citado plan. Es decir, ni la mitad de lo inicialmente previsto y comprometido. Por tanto, el plan ha caducado sin que se hicieran la mitad de sus obras en tiempo y forma. De hecho, existen algunas obras clave que ni siquiera han comenzado. Además, el Gobierno de España no ha entregado un solo tren de los 58 prometidos.

Los datos los ha aportado el portavoz de Infraestructuras y Transportes del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, el benidormense José Ramón González de Zárate. El diputado ha denunciado, además, lo que ha calificado como «continuo incremento» de anulaciones y retrasos «por el abandono del servicio que se traduce en el creciente deterioro de Cercanías».

En concreto, José Ramón González de Zárate se ha referido a las líneas C-1 a Gandía, C-2 a Játiva, C-3 a Buñol y C-6 a Castellón. Y, sobre ellas, ha manifestado que «todos los días» los usuarios se encuentran con que padecen «incidencias, retrasos y anulaciones de servicios», así como con instalaciones «obsoletas y mal cuidadas: pésima iluminación de andenes, trenes masificados, ascensores averiados, baños fuera de servicio, obras abandonadas, taquillas cerradas, trenes grafiteados». Y, frente a ello, el Ministerio de Transporte, que dirige Óscar Puente, «no solo no pone ninguna solución y niega inversiones, sino que echa la culpa a los demás».

El diputado ha lamentado que desde el Gobierno «no solo no hacen nada para solucionarlo, sino que incluso desvían los trenes para que los usuarios no puedan llegar a Valencia en Fallas», en referencia al desvío anunciado por Renfe el pasado día 6 del presente mes de marzo a la localidad de Albal, ubicada a 15 kilómetros de Valencia, de las líneas C-1 (Gandía-Valencia) y C-2 (Játiva-Valencia) del 13 al 19 de marzo próximos entre las 13:00 y las 15:00 horas con motivo de las Fallas de Valencia, que ha vuelto a poner de manifiesto la caótica situación que se vive en Valencia con los Cercanías.

Una situación que para González de Zárate muestra que «Sánchez abandona a los valencianos con una falta total de previsión. Lo de dejar a la gente sin poder llegar a las Fallas en tren sin plantear alternativas es el botón de muestra del desprecio a los valencianos y de la progresiva pérdida de calidad en el servicio público que utilizan miles de viajeros».

En este sentido, González de Zárate ha explicado que «lo lógico» hubiese sido que, si bajan los pasajeros en una estación sin conectividad con el centro de Valencia por seguridad y para evitar aglomeraciones puntuales, «se les facilitase un enlace con una estación de Metrovalencia».

El diputado ha advertido que el sistema ferroviario se halla en una situación «cercana al colapso tras años de abandono e insuficiente inversión». Y ha calificado de «increíble» que no se arbitren soluciones ante los problemas estructurales que se vienen arrastrando.