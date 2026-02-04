El Gobierno mantiene 42 Cercanías «obsoletos» circulando por las vías de la Comunidad Valenciana

El Gobierno de España mantiene un total de 42 trenes «obsoletos» circulando por las vías de Cercanías de la Comunidad Valenciana. En concreto, 27 en el núcleo Valencia Castellón. Y, los otros 15, en Alicante. Así, se desprende del informe presentado este miércoles por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana al vicepresidente tercero del Consell y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. El Gobierno de España, cuyo titular de Transportes es Óscar Puente, no ha acometido los cambios de esos convoyes, a pesar de que ya estaban incluidos en el Plan 2017-2025. Hay que recordar que OKDIARIO ya adelantó en enero de 2025 que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sólo había ejecutado en 7 años el 30% del plan de Cercanías de Valencia que debía acabar este 2025

En concreto, según el informe antes citado, el plan tenía asignados a Renfe 354,73 millones de euros, de los que «gran parte» estaban asignados a la compra de vehículos. Por lo que se refiere al núcleo Valencia Castellón, «actualmente, tiene una dotación de 72 vehículos», si bien, según el citado informe, de ellos «habría que dar de baja 27 vehículos por obsolescencia». En concreto, los contratistas piden un total de 31 nuevos vehículos para la línea C3. Precisamente, porque «27 del parque actual ya esyán en obsolescencia».

En cuanto al núcleo de Alicante, los contratistas piden incorporar 21 nuevos vehículos. Y explican que en el caso de 15 de ellos, el motivo es, también, la obsolescencia. Además, se necesitan cuatro vehículos más para mejorar la conexión entre Alicante y Murcia. Y, otros dos, para atender «adecuadamente» el servicio Alicante-Elda-Villena.

Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha denunciado que al cierre del año 2025, «más de la mitad de las actuaciones del Plan de Cercanías no se han ejecutado». Y que las obras finalizadas por el Gobierno de España, alcanzan sólo el 38% de las previstas.

En el encuentro. con la Cámara de Contratistas, el director gerente de esta organización, Manuel Miñes, y Martínez Mus han coincidido en reclamar la finalización de las obras previstas en el plan ya vencido y en la elaboración de otro plan, nuevo, que sirva de hoja de ruta para los próximos años.

Martínez Mus ha destacado que persisten carencias como la duplicación de la línea C1 entre Cullera y Gandía, la duplicación y electrificación de la línea C3, entre Valencia, Chirivella, Aldaya, Buñol y Utiel y la C6, entre Castellón y Vinaroz. Mientras, en Alicante, está pendiente la ampliación y mejora de la C3, entre la capital de la provincia y San Vicente del Raspeig.

Generalitat y Contratistas coinciden también en la demanda histórica de una conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante. Y, a ello, se suma la ausencia de entregas de nuevo material rodante. Pese a que estaba prevista la entrega de medio centenar de trenes. Además, según fuentes de la propia Conselleria, se ha constatado que hay varios vehículos obsoletos que es necesario sustituir.