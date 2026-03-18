El asesino de un anciano de 74 años en Torremolinos (Málaga) regresó al lugar del crimen un día después y se encontró con la Policía Nacional, que tras una breve persecución le detuvo en la azotea del edificio. El detenido es un hombre de 36 años de origen marroquí que convivía con la víctima. La Policía Nacional cree que se trata un crimen con motivación sentimental.

La víctima, un hombre español de 74 años, había acogido a su asesino marroquí de 36 en su propia casa desde hace meses y no daba señales de vida desde hacía días.

Fue uno de los hijos del anciano el que avisó a un vecino para que la abriera la puerta del domicilio de su padre y hallaron el cadáver del anciano, asesinado durante una paliza brutal. Los agentes que acudieron de inmediato al domicilio encontraron a la víctima en el salón sobre un charco de sangre. El cadáver presentaba fuertes golpes en la cabeza y en la cara.

El asesino regresó a la casa y le detuvieron

Fuentes judiciales confirman por la etiología de la muerte, que se trata de un homicidio a golpes y que su presunto autor sería el compañero sentimental que había huido de la escena del crimen.

Sin embargo, un día después del hallazgo del cadáver, el presunto asesino regresó al lugar del crimen en busca de un objeto de valor creyendo que la policía se había marchado del piso de la víctima.

El homicida se topó frente a frente con los agentes de la comisaría de Torremolinos que seguían en la casa del anciano investigando el crimen con apoyo de la Brigada de Policía Judicial de Málaga.

Al ver a los policías, el asesino salió corriendo a toda velocidad, siendo detenido poco después escondido en la azotea del edificio.