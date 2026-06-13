Los expertos en climatización coinciden: para ahorrar en la factura de la luz tienes que poner el ventilador y el aire acondicionado a la vez

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el uso del aire acondicionado entre cuatro y ocho horas diarias puede aumentar la factura de la luz entre 30 y 90 euros al mes, en función del tipo de aparato, la tarifa contratada y el nivel de aislamiento de la vivienda. Sin embargo, según cifras de Eurostat, cerca del 20% de los españoles no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses de verano. La «pobreza energética» ya no es un fenómeno exclusivo del invierno y afecta especialmente a hogares con bajos ingresos, personas mayores y viviendas antiguas con un aislamiento térmico deficiente.

En este contexto, hay pequeñas medidas que pueden ayudar a reducir el consumo sin perder confort, como combinar el uso del ventilador con el aire acondicionado. La idea es simple: se utiliza el aire acondicionado, ya sea de pared o portátil, para generar frío, y después se utiliza el ventilador para distribuir ese aire por toda la habitación. Ahora bien, ¿con este sistema no se gasta más electricidad y, por ende, aumenta la factura de la luz? La respuesta no es sencillo: poner en funcionamiento el ventilador y el aire acondicionado al mismo tiempo requiere inicialmente un consumo eléctrico mayor, pero a la larga compensa.

¿Por qué deberías poner el aire acondicionado y el ventilador a la vez?

La clave de este truco que comparten muchos expertos en climatización aquí es que, al mejorar la distribución de aire dentro de la sala logramos una mejor sensación térmica, ya que el frío se reparte de forma más homogénea. Ahora bien, para que realmente sea efectivo es fundamental prestar especial atención a la correcta ubicación de ambos aparatos.

En el caso del ventilador, si es pie o de mesa, lo ideal es colocarlo en las zonas donde el aire acondicionado no llega de manera directa, como pasillos o estancias más alejadas. De este modo, ayudará a impulsar el aire frío hacia esos espacios, lo que permite que el aire acondicionado trabaje de forma más eficiente sin necesidad de funcionar al máximo de potencia. Mientras, si es de techo, hay que ajustar el sentido de las aspas para que giren en dirección contraria a las agujas del reloj durante el verano, lo que mejorará la distribución del aire fresco.

Para maximizar el ahorro, es fundamental mantener el aire acondicionado a una temperatura de entre 24 y 26 °C para lograr sensación de frescor sin disparar el consumo energético. El ventilador ayuda a que esa temperatura sea más efectiva, al mover el aire y evitar la necesidad de estar ajustando continuamente el termostato. durante la noche, cuando la vivienda ya está más fresca, es posible reducir la potencia del aire acondicionado o incluso apagarlo y dejar solo el ventilador en funcionamiento. Esto ayuda a mantener una temperatura agradable con un menor consumo eléctrico.

Aunque la combinación de ventilador y aire acondicionado puede ser muy eficaz durante los meses de verano, también existen errores habituales que reducen su rendimiento. Uno de los más comunes es no ajustar correctamente la temperatura del aire acondicionado y mantenerla demasiado baja con la intención de enfriar más rápido. Esto no sólo incrementa el consumo energético, sino que puede generar un ambiente excesivamente frío e incómodo. Otro fallo frecuente es situar el ventilador demasiado cerca de la unidad de aire acondicionado, lo que puede interferir en la circulación natural del aire frío y disminuir la eficiencia del sistema.

«Cuando llegas a casa y tienes la sensación de entrar en un asador de pollos, resulta tentador poner el aire acondicionado a una temperatura muy baja para que enfríe rápido y disfrutar el contraste. Es un error, porque ajustar la temperatura a 18°C no hace que la habitación se enfríe más rápido. El equipo tardará exactamente lo mismo en alcanzar 24°C, que es ya una temperatura muy agradable, pero luego seguirá trabajando para intentar llegar a 18°C y gastará más electricidad para ello», alerta la OCU.

La limpieza es clave

«Sabías que los filtros de aire acondicionado hay que limpiarlos cada dos o tres meses? Para hacerlo la mejor mezcla es utilizar vinagre de limpia, agua tibia, meterlos en remojo, dejarlos secar encima de una toalla, volverlos a poner, limpiar con lo mismo la carcasa y el difusor de aire. Y para que desprenda buen olor, rociar los filtros de aire con nuestro perfume favorito».