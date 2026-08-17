Tres muertos, entre ellos una embarazada y un niño, en un tiroteo en Isla Cristina (Huelva)

Tres personas han muerto en un tiroteo en la barriada de El Rocío de Isla Cristina (Huelva). Se trata de dos mujeres, una de ellas embarazada, y un menor de edad. Todo apunta a que los hechos están relacionados con otro tiroteo que dejó un muerto en la barrida de El Torrejón en 2024.

El tiroteo tuvo lugar este domingo, sobre las 22:00 horas, cuando se registró una ráfaga de disparos que se saldó con el fallecimiento de tres personas y una herida grave.

Sobre estos hechos se ha decretado el secreto de sumario y en estos momentos la zona cuenta con un gran despliegue policial. Hasta la zona se han trasladado numerosos efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Isla Cristina, además de los servicios sanitarios. Las fuerzas de seguridad han iniciado una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso y localizar al autor, que habría huido después del ataque.

Según ha publicado Huelva Información, todos los fallecidos serían familiares del autor de la muerte de una persona en el barrio del Torrejón en un tiroteo en septiembre de 2024. En concreto, las víctimas serían la hermana, la madre y el sobrino de éste. Desde entonces, han sido varios los sucesos violentos que han implicado a miembros de las dos familias. Por ello, los investigadores manejan la hipótesis de que se trate de una venganza.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón. El presunto autor de los hechos fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.