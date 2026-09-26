Olvídate de Liam Neeson, la nueva película de acción de 111 minutos de Russell Crowe es oficialmente un gran éxito en las plataformas

Las estrellas de acción masculinas, por veteranas que sean, siempre tienen a su alcance – si su físico lo permite– convertirse en referentes del cine de acción. La industria nos ha lanzado varios ejemplos con los años, como es el caso de Clint Eastwood, Tom Cruise y la saga Misión Imposible, la reciente transformación de Keanu Reeves en el imparable John Wick y en el caso más paradigmático de todos es el de Liam Neeson. El británico pasó de ser una figura solemne del espectro dramático a un justiciero inagotable que nunca cesaba en su sed reparadora de venganza. Ahora ese cambio parece haberse producido en parte también en la piel del intérprete mejor valorado de los 2000: Russell Crowe triunfa con su perfil más vinculado al género de los disparos y las secuencias imposibles y a su público le encanta ver ese nuevo rol. La viva prueba de ello es lo bien que está funcionando en el streaming uno de sus últimos trabajos: el thriller bélico de 111 minutos, Misión hostil.

El ganador del premio de la Academia ha sido noticia este fin de semana por el estreno de Unabomber, la historia criminal basada en hechos reales que radiografía el perfil criminal del terrorista y asesino estadounidense llamado Ted Kaczynski. Sin embargo, y lejos de la ruidosa tendencia algorítmica de las novedades del streaming, esta cinta de 2024 se ha ido abriendo camino en las plataformas. Pero, ¿cuál es la historia detrás de la trepidante cinta de William Eubank? ¿Qué otras estrellas aparecen en el reparto? ¿Cómo es el papel de un Crowe que da vida a un experimentado piloto de drones?

‘Misión hostil’: acción sin límites con Russell Crowe y los hermanos Hemsworth

La sinopsis oficial es la siguiente: «Reaper es un piloto de drones de la Fuerza Aérea que apoya una misión especial en el sur de Filipinas. Tras ver movimiento en la jungla durante su reconocimiento aéreo, la situación toma un vuelco inesperado. El equipo de tierra, en el que se encuentran el sargento Kinney y sus compañeros, es atacado por un grupo de insurgentes. Reaper tiene 48 horas para remediar lo que se ha convertido en una salvaje operación de rescate de alto riesgo».

En el reparto de roles, Russell Crowe encarna a Eddie «Reaper» Grimm, el hombre salvavidas del equipo de combate. Chika Ikogwe da vida a la sargento Nia Branson, una compañera de Reaper en la base militar que le ayuda operando el dron.

Tras ellos encontramos al equipo táctico y de control, con un Liam Hemsworth como J.J. «Playboy» Kinney, Luke Hemsworth en el papel de Abell y Milo Ventimiglia como el Sargento Mayor John «Sugar» Sweet.

Disponible en Prime Video, HBO Max y Movistar Plus (Ficción total), Misión hostil es un entretenimiento directo que no pierde el tiempo en sutilezas. Ritmo, acción desenfrenada con una atmósfera «noventera» y grandes dosis de adrenalina que la convierten en un plato de buen gusto para el consumo ligero que domina las audiencias en el mundo de las plataformas.

Crowe, enfocado en la acción

Crowe estrenó The Get Out en 2026, aunque 2027 representará su incursión definitiva en el cine de acción.

El actor de Gladiator estrenará The Last Druid, repitiendo con Eubank como director, y formará parte junto a Henry Cavill del reboot de Los inmortales.