El ático de Alejandro Amenábar en Madrid: piscina privada, vistas al Palacio Real y vecino de Sara Montiel

Alejandro Amenábar es uno de los directores españoles más reconocidos de las últimas décadas. Mientras su trayectoria profesional continúa ligada al cine, su vida privada ha permanecido siempre mucho más alejada de los focos. Sin embargo, algunas imágenes compartidas a lo largo de los años permiten descubrir uno de sus refugios más especiales: un espectacular ático situado en pleno centro de Madrid, con piscina privada, amplias terrazas y unas privilegiadas vistas sobre el Palacio Real.

La vivienda se encuentra en la zona de Plaza de España, en uno de los enclaves más emblemáticos de la capital. Amenábar adquirió el inmueble en 2017, aunque ya mantenía una relación anterior con el edificio, donde desde 2005 se encontraba la sede de su productora. Según las informaciones publicadas sobre la vivienda, el ático llegó a estar valorado entre cuatro y siete millones de euros. Más allá de su ubicación y sus dimensiones, la historia del edificio añade un atractivo especial. Se trata de una construcción vinculada al arquitecto Manuel Herrero Palacios, una figura destacada de la arquitectura madrileña del siglo XX y responsable de importantes actuaciones urbanísticas en la capital.

El inmueble conserva elementos que recuerdan a su pasado señorial, como un portal de aire palaciego, escaleras de mármol blanco y espacios comunes de marcado carácter clásico. Además, entre sus antiguos vecinos estuvieron dos conocidos nombres del cine español: Sara Montiel y Vicente Parra, que también vivieron en el edificio.

Un ático de 356 metros cuadrados

El ático cuenta con unos 356 metros cuadrados distribuidos en dos alturas y combina elementos clásicos con una decoración contemporánea. La madera tiene un papel protagonista tanto en los suelos como en diferentes elementos de la vivienda, aportando calidez a unas estancias dominadas por los grandes ventanales y la abundante luz natural.

La distribución incluye un amplio salón, comedor, despacho, tres dormitorios, cocina con office y cuatro cuartos de baño, además de una zona privada destinada al servicio. La decoración apuesta por un estilo atemporal, con muebles de madera clara, tonos neutros y espacios despejados. El salón es uno de los espacios principales de la vivienda. Una gran estantería integrada en la pared funciona como biblioteca y zona de exposición. Entre libros, objetos decorativos y diferentes piezas aparecen también algunos de los reconocimientos profesionales del director, incluido el Óscar que consiguió por Mar adentro.

La luz natural es otra de las grandes protagonistas. Los amplios ventanales permiten que la claridad entre durante buena parte del día y, al mismo tiempo, crean una conexión directa con la terraza. El límite entre el salón y el exterior prácticamente desaparece, haciendo que las vistas de Madrid formen parte de la propia vivienda.

Una terraza con piscina privada

La zona exterior es uno de los grandes atractivos del ático. El inmueble dispone de una terraza con piscina privada, además de diferentes espacios destinados al descanso y al ocio. La piscina, de forma ovalada y revestida con baldosas en tonos azules, ocupa una posición destacada. Cuenta con una escalera integrada y está rodeada por una zona exterior pensada para disfrutar durante los meses más cálidos.

Junto a la piscina se encuentra un espacio tipo chill out, equipado con un amplio sofá exterior de color blanco y cojines en tonos grises. Es una zona pensada para relajarse o compartir momentos con amigos, protegida parcialmente del sol.

La vegetación también tiene un papel importante. Varias plantas recorren las paredes y el perímetro de la terraza, aportando frescura y privacidad a un espacio situado en pleno centro de Madrid. El verde de la vegetación contrasta con las paredes blancas y el suelo en tonos crema.

El Palacio Real, protagonista de las vistas

Desde la terraza, el Palacio Real se convierte en el gran protagonista de las vistas. La ubicación elevada del ático permite contemplar también otros puntos emblemáticos de Madrid, como la Casa de Campo y diferentes zonas del centro histórico.

A lo largo de los años, las fotografías compartidas en redes sociales por el entorno del director han mostrado además que la vivienda ha acogido encuentros con amigos y familiares. Entre las personas que han disfrutado de este privilegiado rincón madrileño figuran nombres conocidos como Ana de Armas y Eduardo Navarrete.