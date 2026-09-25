Ya en cines: ‘La bola negra’ de Los Javis se mide a Brad Pitt y su perro ‘En el corazón de la bestia’

La cartelera de este fin de semana es una de las más relevantes en la historia reciente de nuestro cine. La razón no es otra que el estreno oficial del fenómeno patrio que está llamado a conquistar la alfombra roja: La bola negra. La cinta de Los Javis no es sólo la elegida por la Academia española para representar al país en los Oscar 2027. También es una de las principales favoritas en otras tantas secciones de la reconocida ceremonia. La expectación es mayúscula y, por fin, el público nacional puede acudir en masa a lo que tiene pinta de ser uno de los grandes taquillazos de nuestras fronteras. Aunque al mismo tiempo, deberá medirse de tú a tú con la última historia de supervivencia de Brad Pitt y una de esas apuestas del cine de animación que, del mismo modo, tendrán mucho que decir en la temporada de premios.

Estrenos de la cartelera

‘La bola negra’

Se llevó el galardón de la Mejor dirección en la pasada edición de Cannes y hace bien poco, sumó a su vitrina de triunfos el Premio del Público (Mejor película) en el Festival de Toronto. Javier Ambrossi y Javier Calvo tienen todavía mucho que decir en la carrera hacia las estatuillas doradas, pero antes, deben presentar a los espectadores españoles su adaptación de la obra de Alberto Conejero, basada en una idea inacabada de Federico García Lorca.

La trama de La bola negra se centra en las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las obras inacabadas de García Lorca. En el elenco principal encontramos a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Glenn Close, Penélope Cruz, Milo Quifes y Lola Dueñas.

‘En el corazón de la bestia’

Brad Pitt irrumpió como un ciclón mediático hace algunos días en el Festival de Cine de San Sebastián, para presentar el último thriller de supervivencia que ha producido junto a Paramount Pictures, a las órdenes de David Ayer, quien ya le dirigió hace 12 años en Corazones de acero.

En el corazón de la bestia nos pone en la piel de un oficial de las Fuerzas Especiales que, tras un brutal accidente aéreo, debe sobrevivir en mitad de la naturaleza salvaje de Alaska con la inestimable ayuda de Odín, su perro de combate.

‘La isla olvidada’

Muchos podrían pensar que la candidatura del Oscar a la mejor película de animación iba a ser una decisión plácida, decantada ante la última secuela de Pixar, Toy Story 5. No obstante, DreamWorks Animation ha enamorado a la prensa especializada con La isla olvidada, un coming-of-age en el que dos amigas deben sobrevivir al místico mundo de Nakali, donde su única vía de escape podría ser el sacrificio de sus propios recuerdos.

‘Fall 2: Deadpoint’

Secuela directa de Fall (2022), en la que Jax (Virginia Gardner) emprende una peligrosa nueva escalada junto a Luce, una vieja amiga de su hermana. El objetivo no es otro que el de honrar su memoria. Sin embargo, un fatídico desprendimiento de rocas los deja varados a 1.500 metros de altura.

Reestreno: ‘Vengadores: Endgame’

Aprovechando la inminente llegada de Doomsday, Marvel reestrena la última película de Los Vengadores en los cines con un montaje que incluye una escena postcréditos que servirá como puente entre esta y el brutal enfrentamiento de los superhéroes contra el Doctor Doom.