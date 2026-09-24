Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, sobre el conflicto: «En realidad, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido»
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Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 de octubre de 1844-Weimar, 25 de agosto de 1900) fue un filósofo, poeta, compositor musical y filólogo alemán cuya obra tuvo una enorme influencia en el pensamiento contemporáneo y en la cultura occidental. Su pensamiento desarrolló una crítica profunda de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante el análisis de los valores y conceptos que sustentaban la moral de su época.
Nietzsche también reflexionó sobre las consecuencias del avance del secularismo y de la Ilustración. Una de sus expresiones más conocidas, «Dios ha muerto», resume una de sus reflexiones sobre la transformación de los valores tradicionales y tuvo una influencia considerable en numerosos intelectuales posteriores. Aunque algunos estudiosos consideran que la originalidad de Nietzsche se encuentra tanto en los temas que abordó como en su particular estilo de escritura, su pensamiento introdujo una nueva perspectiva que influyó profundamente en buena parte de la filosofía del siglo XX.
«En realidad, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido»
A primera vista, la frase parece sencilla: existe un vencedor y existe un vencido. Sin embargo, Nietzsche introduce una idea diferente: incluso quien gana puede terminar perjudicado por el conflicto. El vencedor puede obtener una victoria material, territorial o política, pero eso no significa necesariamente que salga fortalecido desde el punto de vista humano.
La expresión «vuelve estúpido al vencedor» puede interpretarse como una crítica a la arrogancia que puede acompañar a la victoria. Cuando una persona, un grupo o una nación consigue imponerse mediante la fuerza, en lugar de aprender de lo ocurrido, puede llegar a creer que su posición es necesariamente correcta simplemente porque ha conseguido imponerse.
La segunda parte de la frase también es significativa: «y rencoroso al vencido». Aquí Nietzsche señala una de las consecuencias más duraderas de los conflictos. La derrota puede generar humillación, frustración y resentimiento. El rencor, además, puede alimentar deseos de revancha, mientras que la revancha puede provocar una nueva respuesta del antiguo vencedor.
La gran cuestión que deja abierta Nietzsche es, precisamente, qué hacemos después del conflicto. Porque quizá la verdadera superación no consista únicamente en derrotar al adversario, sino en evitar que la victoria genere arrogancia y que la derrota se convierta en odio. En ese sentido, una frase escrita hace más de un siglo invita a reflexionar sobre la naturaleza humana.
Citas de Friedrich Nietzsche
- «Lo que no me mata, me hará más fuerte»
- «Sin música, la vida sería un error»
- «La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre»
- «Quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti»
- «El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo»
- «Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos»
- «La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño»
- «Toda convicción es una cárcel»
- «El camino a todo lo grandioso pasa por guardar silencio»
- «La palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio»
- «No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra»
- «Lo que hacemos no es nunca comprendido, y siempre es acogido sólo por los elogios o por la crítica»
- «Donde uno no puede amar más debe pasar de largo»
- «La valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que aguanta»
- «Cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él»
- «La ventaja de la mala memoria es que en muchas ocasiones se regocija de las mismas cosas como si fuera la primera vez»
- «Tenemos arte para no morir de la verdad»
- «La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso»
- «La teoría de la reencarnación es el punto de partida de la historia del hombre»
- «El pensador sabe considerar las cosas más sencillas de lo que son»
- «Se debe morir orgullosamente cuando ya no se puede vivir con orgullo»
- «Mucho tienen que hacer los padres para justificar el tener hijos»
- «La vida misma es la voluntad de dominar»
- «Entre particulares la locura no es frecuente. Grupos, partidos y pueblos, es la norma»
- «El remordimiento es como un perro mordiendo una piedra: una estupidez»
- «Cuanto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar»
- «La mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas»
- «Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas»
- «Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo?»
- «La perseverancia es la que hace grandes a los hombres, no la fuerza»