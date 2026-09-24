Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, sobre el conflicto: «En realidad, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido»

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 de octubre de 1844-Weimar, 25 de agosto de 1900) fue un filósofo, poeta, compositor musical y filólogo alemán cuya obra tuvo una enorme influencia en el pensamiento contemporáneo y en la cultura occidental. Su pensamiento desarrolló una crítica profunda de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante el análisis de los valores y conceptos que sustentaban la moral de su época.

Nietzsche también reflexionó sobre las consecuencias del avance del secularismo y de la Ilustración. Una de sus expresiones más conocidas, «Dios ha muerto», resume una de sus reflexiones sobre la transformación de los valores tradicionales y tuvo una influencia considerable en numerosos intelectuales posteriores. Aunque algunos estudiosos consideran que la originalidad de Nietzsche se encuentra tanto en los temas que abordó como en su particular estilo de escritura, su pensamiento introdujo una nueva perspectiva que influyó profundamente en buena parte de la filosofía del siglo XX.

«En realidad, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido»

A primera vista, la frase parece sencilla: existe un vencedor y existe un vencido. Sin embargo, Nietzsche introduce una idea diferente: incluso quien gana puede terminar perjudicado por el conflicto. El vencedor puede obtener una victoria material, territorial o política, pero eso no significa necesariamente que salga fortalecido desde el punto de vista humano.

La expresión «vuelve estúpido al vencedor» puede interpretarse como una crítica a la arrogancia que puede acompañar a la victoria. Cuando una persona, un grupo o una nación consigue imponerse mediante la fuerza, en lugar de aprender de lo ocurrido, puede llegar a creer que su posición es necesariamente correcta simplemente porque ha conseguido imponerse.

La segunda parte de la frase también es significativa: «y rencoroso al vencido». Aquí Nietzsche señala una de las consecuencias más duraderas de los conflictos. La derrota puede generar humillación, frustración y resentimiento. El rencor, además, puede alimentar deseos de revancha, mientras que la revancha puede provocar una nueva respuesta del antiguo vencedor.

La gran cuestión que deja abierta Nietzsche es, precisamente, qué hacemos después del conflicto. Porque quizá la verdadera superación no consista únicamente en derrotar al adversario, sino en evitar que la victoria genere arrogancia y que la derrota se convierta en odio. En ese sentido, una frase escrita hace más de un siglo invita a reflexionar sobre la naturaleza humana.

Citas de Friedrich Nietzsche