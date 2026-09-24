La reflexión de David Gross, científico y Premio Nobel de Física: “Las probabilidades de que la humanidad viva 50 años más son muy bajas”

David Gross (1941) es uno de los científicos que mejor conoce el comportamiento de la materia a las escalas más diminutas. Dedicó muchos años de su vida en comprender algunos fenómenos de la física y del universo. Ahora ha analizado algo mucho más grande, el futuro de nuestra especie, y su diagnóstico es preocupante.

Un Premio Nobel de Física en 2004 ha puesto fecha a su preocupación por el futuro de la humanidad y teme lo peor. «Las probabilidades de que la humanidad viva 50 años más son muy bajas», afirmó David Gross.

La frase ha dado la vuelta al mundo por su dureza. Pero no llega de un profeta del apocalipsis, sino de alguien que ha pasado décadas trabajando la probabilidad aplicada a la física.

El aviso de David Gross sobre el peligro de la humanidad

El científico estadounidense no ha calculado el día en que desaparecerá nuestra especie. Su frase es más bien un aviso sobre los peligros y los riesgos que nos rodean más que una predicción científica con fecha.

Ocurre lo mismo cuando consultamos en nuestro móvil el tiempo que va a hacer. Un aviso de alta probabilidad de tormenta no garantiza que vaya a caer, pero nos dice que el riesgo es real y que conviene coger el paraguas. La advertencia de Gross funciona de una forma similar.

Según su planteamiento, las amenazas más serias no vienen de los fenómenos que estudia la física. Surgen de las decisiones que toman las personas, de las tensiones entre países y de la fragilidad de los sistemas globales de los que depende la sociedad actual.

El riesgo de las amenazas que pesan sobre la sociedad

Durante buena parte de su carrera, Gross se centró en algunas de las preguntas más complejas del universo: qué son las partículas fundamentales y qué fuerzas mantienen unida la materia.

La advertencia de David Gross no pasa desapercibida precisamente por quién la formula. Se trata de un científico acostumbrado a desgranar y entender sistemas muy complejos, que ahora aplica ese mismo rigor para señalar lo que considera peligros para la continuidad de la humanidad.