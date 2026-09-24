HazteOir pasea el «Sánchez traidor» con un camión por las calles de Nueva York

La estrategia está clara: que se enteren en todo el mundo, hasta en Nueva York. Con ese fin HazteOir ha desplegado por las calles de la ciudad de los rascacielos un camión con pantallas LED para denunciar el abandono de Ceuta por el Gobierno de Pedro Sánchez con la leyenda: «Sánchez, traidor». En español y en inglés, para que quede claro.

La asociación lleva así su protesta a Nueva York, ciudad en la que Sánchez se encuentra participando en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). HazteOir sigue reclamando con tanta contundencia como audacia la defensa de la ciudad española y exigiendo responsabilidades al presidente del Gobierno por su inacción desde que el 30 de julio más de 80.000 inmigrantes ilegales invadieron la ciudad de Ceuta.

Los diseños del camión que recorre el centro de la ‘gran manzana’ llevan los lemas «Ceuta se defiende / Sánchez traidor» y «Ceuta es España / Sánchez, un traidor». La campaña incorpora también versiones en inglés con mensajes como «Ceuta is Spain» y «Sánchez, a traitor» junto a una imagen del presidente del Gobierno. El recorrido previsto transcurre por Gracie Mansion, Japan Society, el entorno de la sede de Naciones Unidas y la icónica y abarrotada Times Square.

Con esta iniciativa, HazteOir insiste en su mensaje de que Sánchez no puede dejar atrás su responsabilidad por la situación de Ceuta al viajar a Nueva York. La organización lleva tiempo denunciando la invasión de Ceuta y la «pasividad, negligencia y complicidad» del Gobierno de Sánchez ante la soberanía nacional, un mensaje que ya han trasladado previamente a distintas instancias internacionales

HazteOir reclama protección para los ceutíes, apoyo a quienes defienden la frontera y exige el esclarecimiento de las responsabilidades del ataque por parte de Marruecos contra el territorio español. De ahí las pancartas con el mensaje «Ceuta y Melilla son España» y carteles apuntando que «Mohamed VI las quiere, Sánchez no las defiende».

Esta acción en Nueva York es un paso más en la internacionalización de la denuncia sobre la situación de Ceuta y el abandono del Gobierno que lleva a cabo HazteOir desde hace semanas. Javier María Pérez-Roldán, secretario de la asociación, presentó en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la denuncia de la invasión dirigida desde Marruecos y reclamó protección para los ceutíes y una investigación. Tambiñén hizo lo mismo ante el Parlamento Europeo.