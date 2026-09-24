El hombre que recibió un tiro mientras cenaba en el Muelle Uno de Málaga es ultra del Fenerbahçe

El hombre de 47 años que fue tiroteado en la terraza de un restaurante de Muelle Uno, en Málaga capital, es un ultra turco del Fenerbahçe Spor Kulübü. La víctima recibió un disparo en la cara cuando se encontraba en esta concurrida zona de restauración y ocio de la capital malagueña, en un ataque que ahora investiga la Policía Nacional y que las autoridades sitúan, como principal hipótesis, en el contexto de un posible enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcotráfico.

La identidad de la víctima como seguidor ultra del conjunto turco ha sido difundida por distintos medios de comunicación de Turquía. Estas mismas fuentes han corroborado tanto su nacionalidad turca como su vinculación con el grupo de aficionados radicales del Fenerbahçe.

El suceso se produjo pasadas las 22:30 horas del pasado martes en Muelle Uno, uno de los principales espacios de ocio del centro de Málaga. El hombre se encontraba en la terraza de un establecimiento cuando recibió el impacto de bala en el rostro. Tras el ataque, quedó tendido en el suelo mientras el autor de los disparos abandonaba rápidamente el lugar.

Uno de los testigos que se encontraba en la terraza de otro restaurante relató que escuchó «una fuerte explosión» y, acto seguido, observó a varias personas huyendo. El testigo aseguró haber visto también a un individuo «sin capucha y armado con una pistola» escapando de la zona, mientras el herido permanecía inmóvil.

Los trabajadores de algunos de los establecimientos situados en las inmediaciones también escucharon varias detonaciones. Según sus testimonios, después de los disparos se produjeron gritos entre algunas de las personas que se encontraban en el entorno.

La principal hipótesis apunta al narcotráfico

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado este jueves que la principal línea de investigación de la Policía Nacional apunta a un posible enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Salas ha recalcado, no obstante, que esta es la principal hipótesis de trabajo y «no la única», por lo que los investigadores mantienen abiertas otras posibilidades mientras tratan de esclarecer lo ocurrido.

El representante del Gobierno en Málaga ha asegurado además que la Policía Nacional «sigue avanzando positivamente» en la investigación y se ha mostrado convencido de que los agentes conseguirán identificar y localizar al responsable del ataque. No obstante, el caso sobre el ataque de Muelle Uno continúa abierto y los agentes trabajan para determinar las circunstancias exactas del tiroteo, identificar al autor y esclarecer qué motivó el ataque contra el ciudadano turco.