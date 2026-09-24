Descubierto un campamento ilegal de decenas de invasores en las galerías subterráneas de Ceuta

Los escondites de los miles de inmigrantes ilegales que se ocultan en Ceuta esperando una oportunidad para saltar a la península van saliendo a la luz. Este miércoles, los bomberos han descubierto un campamento ilegal para decenas de invasores oculto en las galerías subterráneas de la ciudad autónoma y la Policía Nacional ha desmantelado dos nuevos ‘pisos patera’ en los que se alojaba una treintena de inmigrantes en situación irregular.

Un incendio accidental provocó la visita de los bomberos a los túneles del Sarchal que comunican la playa con la ciudad y allí han descubierto un enorme campamento de inmigrantes ilegales bajo tierra que hasta disponía de estancias que cumplían la misión de letrinas.

En lugares como este, en ‘pisos patera’ y casas abandonadas, se esconden los otros miles de inmigrantes que se niegan a acudir a los campamentos establecidos por las autoridades. Nadie reconoce su existencia, salvo cuando salen de sus escondites para intentar saltar a la península.

De hecho, en las galerías subterráneas del Sarchal, tal y como ha adelantado El Faro de Ceuta, se esconden varias decenas de inmigrantes ilegales entre colchones, ropa, restos de comida y montañas de basura.

Desmantelan otros dos «pisos patera»

Paralelamente, la Policía Nacional ha desmantelado dos nuevos pisos patera en las barriadas del Príncipe y de Loma Colmenar en los que se escondían una treintena de inmigrantes ilegales que entraron en la ciudad durante la invasión del mes de julio.

Los pisos, de pequeño tamaño, eran difíciles de localizar y se han dedicado a alojar inmigrantes ilegales durante meses. Entre ellos, tres menores de edad, que, como el resto, sobrevivían hacinados y en unas condiciones de insalubridad notables, sin agua ni electricidad.

Los miles de ocultos que nadie reconoce

Los inmigrantes ilegales que viven en este submundo de Ceuta son parte de los más de 10.000 inmigrantes ilegales ocultos en «pisos patera», garajes, locales y casas abandonadas de Ceuta que esperan su oportunidad para viajar a Algeciras o Málaga, tal y como ha adelantado OKDIARIO.

Son datos de fuentes policiales que ven muy remota la posibilidad de que en diciembre se restablezca la normalidad en la ciudad autónoma. De ahí salieron los miles de inmigrantes que frustraron el traslado de los acampados en la playa del Trampolín y ocuparon las plazas del nuevo centro de acogida en el puerto de Ceuta.

«La ciudad está plagada de inmigrantes ilegales, ya sea ocultos por familiares o amigos, escondidos en «pisos patera», viviendas okupadas o en campamentos improvisados en los montes que rodean Ceuta», puntualiza una fuente policial. La misma fuente insiste en que «de ahí salieron los miles de inmigrantes que colapsaron el traslado de los acampados en la Playa del Trampolín».

Mientras otros que entraron durante la avalancha intentan entrar en los campamentos «oficiales», estas miles de personas esperan reunir el dinero suficiente para pagar a las mafias su billete de traslado a la península o que el Gobierno de España termine cediendo y los saque de allí para rebajar la presión sobre Ceuta. No acuden a los recursos del Estado porque temen que les devuelvan a Marruecos.