Un inmigrante marroquí detenido y otro identificado por la última agresión sexual a una menor en Ceuta

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a un inmigrante ilegal marroquí e identificado a otro que también llegó con la invasión del mes de julio, acusados de la última agresión sexual a una menor de edad junto a la desalinizadora de la playa del Trampolín.

Los hechos, confirmados a OKDIARIO por fuentes policiales, tuvieron lugar a las 2:00 de la madrugada de este lunes, cuando los agresores sorprendieron a la víctima y la arrastraron hasta el muro de la desalinizadora donde agredieron sexualmente a la menor de edad.

El caso lo investiga la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura de Policía Nacional de Ceuta y ha detenido a uno de los presuntos autores de la agresión sexual e identificado a otro que estuvo presente. En ningún caso hubo penetración, pero sí agresión sexual a la víctima, según la investigación.

35 denuncias por agresión sexual

La adolescente, que también entró en Ceuta durante la invasión de julio, ha sido trasladada a un centro de acogida para menores de edad, ya que aún no ha cumplido los 18.

Las cifras del Ministerio del Interior acreditan el alarmante aumento de los casos de agresión sexual en Ceuta desde la invasión de finales de mes de julio.

La tasa de criminalidad en Ceuta acredita un aumento del 75% en delitos sexuales desde la avalancha migratoria. Interior documenta 20 casos desde enero a junio y la Fiscalía confirma ya 35 denuncias por agresión sexual desde la oleada de inmigrantes de finales de julio.

Los atracos al alza también

Los robos con violencia son otra de las modalidades delictivas que han aumentado en Ceuta tras la avalancha migratoria del pasado mes de julio.

Esta misma madrugada del lunes, la Policía Nacional detuvo a dos inmigrantes ilegales marroquíes por sendos robos con violencia cometidos en diferentes lugares de la ciudad autónoma.

Una de las detenciones ha sucedido en la calle Doctora Soraya, donde un menor de origen marroquí fue arrestado tras robar a golpes un teléfono móvil a otro joven también marroquí.

La segunda detención de un inmigrante ilegal se produjo en la zona de la Playa del Trampolín. Allí, otro invasor fue detenido por un intento de robo con violencia cuya víctima fue un ciudadano español al que varias personas trataron de arrebatar dinero.

Una patrulla de militares acudió al escuchar los gritos de la víctima y retuvo al sospechoso hasta la llegada de la Policía Nacional, que se hizo cargo del detenido.

Los dos inmigrantes ilegales detenidos han quedado a disposición judicial para que se dicte su expulsión inmediata a Marruecos. Más de 300 inmigrantes ilegales que entraron en Ceuta con la invasión han sido expulsados tras cometer hechos violentos de diferente calado.