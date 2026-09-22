Audiencias ayer, 21 de septiembre: Ferran Torres hace subir a ‘El Hormiguero’

El regreso de El Hormiguero tras el fin de semana llegó cargado de fútbol, y el resultado no pudo ser mejor para Antena 3. La visita de Ferran Torres, héroe de la última final del Mundial, disparó tanto el interés como los espectadores del programa de Pablo Motos, que firmó un 15,2% de cuota y 1.773.000 espectadores, sin dar opción alguna a La Revuelta, que se quedó en un 10,9% y 1.291.000 televidentes con Jose Mota y Ralph Echemendia como invitados.

El dato cobra más valor si se compara con el último jueves que el programa estuvo en antena, el 17 de septiembre, antes del parón del fin de semana: entonces cerró con un 15% de cuota y 1.640.000 espectadores. Es decir, Ferran Torres no solo mantuvo el liderazgo habitual de El Hormiguero, sino que empujó al programa hasta sumar 133.000 espectadores más que su última emisión, con una cuota prácticamente idéntica, pero un volumen de público notablemente superior, prueba del tirón que sigue teniendo el fútbol de selección entre la audiencia generalista.

El Hormiguero (21 de septiembre, con Ferran Torres): 15,2% y 1.773.000

El Hormiguero (17 de septiembre, último jueves en antena): 15% y 1.640.000

La Revuelta (21 de septiembre): 10,9% y 1.291.000

Horizonte (21 de septiembre): 9,6% y 1.125.000

La gran alternativa en la franja del access prime time sigue siendo Horizonte, que se mantiene a poco más de un punto de La Revuelta después de robar la segunda posición al programa de David Broncano la semana pasada durante dos noches. El espacio de Iker Jiménez sigue superando con facilidad a First Dates, en Telecinco, cadena hermana mayor. En la parte baja se quedan El intermedio y Cifras y letras.

Audiencias de ayer del ‘access prime time’:

El Hormiguero: 15,2% y 1.773.000

La Revuelta: 10,9% y 1.291.000

Horizonte: 9,6% y 1.125.000

First dates: 8,7% y 1.032.000

El Intermedio: 6,5% y 778.000

Cifras y letras: 5% y 614.000

‘En tierra lejana’ vuelve a mandar en la segunda mitad de la noche

En tierra lejana repitió victoria frente a La isla de las tentaciones 11 y MasterChef Celebrity Legends. La serie turca de Antena 3 promedió un 13,6% de cuota y 833.000 espectadores, un dato casi calcado al de la semana anterior, mientras que el reality de Telecinco se quedó en un 12,5% y 770.000, y el talent culinario de La 1 perdió 1,2 puntos hasta un 11,1% y 581.000 espectadores.

Cuatro mantiene su gran momento de audiencias y el programa de reportajes de investigación En el punto de mira confirma su gran acogida de la semana pasada y logra un 7,8 de cuota de pantalla. LaSexta respira un poco gracias a la película El contable, que logra pasar del 5 %; y el ciclo de cine clásico de La 2 sigue dando los buenos datos habituales de las noches de los lunes, esta vez con la cinta El precio del poder.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, 21 de septiembre de 2026:

En tierra lejana: 13,6% y 833.000

La isla de las tentaciones 11: 12,5% y 770.000

MasterChef Celebrity Legends: 11,1% y 581.000

En el punto de mira: 7,8% y 547.000

El taquillazo: El contable: 5,2% y 326.000

Cine clásico: El precio del poder: 3,3% y 248.000

En el resto de la jornada, La ruleta de la suerte volvió a ser lo más visto del día con un 21,7% de cuota, y Pasapalabra se mantuvo sólido con un 17,1% y 1.422.000 espectadores en Antena 3.