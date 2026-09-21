¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 21 al 23 de septiembre de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina el mundo de la televisión, la moda, la música y la interpretación, para acompañar a Moisés Laguardia y David en su duelo diario por el bote de AlaZ. El espacio de Roberto Leal continúa liderando las tardes desde Antena 3 y lo hace pese a los cambios en su estructura el pasado mes de junio, cuando tuvo que dejar de emitir El Rosco y estrenar una nueva prueba final. Tampoco el estreno de Rueda la letra le ha llegado a afectar, por lo que el espacio cultural sigue intacto pese a todo.

Adriana Abenia

La zaragozana Adriana Abenia, nacida en 1984, inició su carrera como modelo en Milán antes de dar el salto a la televisión en Aragón TV. Con más de dos décadas de trayectoria, ha sido reportera en Sálvame y colaboradora de Espejo Público. Uno de sus últimos trabajos en televisión nacional fue el programa La Fiesta Digital, en La 2, formato con el que recorre fiestas populares de toda España. Es habitual verla en la cadena autonómica de Aragón después de ser madre, dado que ha bajado el ritmo de trabajo.

En este tiempo alejada de la televisión diaria, ha comenzado su carrera como escritora, habiendo publicado dos libros: La vida ahora y Lo que moja la lluvia.

Daniel Diges

Daniel Diges, madrileño nacido en Alcalá de Henares en 1981, es actor y cantante, conocido por representar a España en Eurovisión 2010 con la canción Algo pequeñito, con la que quedó en decimoquinta posición. Antes del certamen ya era un rostro habitual del teatro musical español, con papeles en Mamma Mia!, Los miserables o La bella y la bestia, y ha sido también concursante de Tu cara me suena, donde llegó a quedar subcampeón. Actualmente está de gira por España con el musical El fantasma de la ópera, dando vida al fantasma.

Daniel Grao

El catalán Daniel Grao, nacido en Sabadell en 1976, es uno de los actores más versátiles del cine y la televisión españoles, con papeles en series como Luna, el misterio de Calenda o Sin identidad, y protagonista del biopic Mario Conde. Los días de gloria. En cine ha trabajado con Pedro Almodóvar en Julieta, película que llegó a competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Vanesa Romero

La actriz Vanesa Romero es uno de los rostros más reconocibles de la comedia televisiva española, gracias a papeles como el de Ana en Aquí no hay quien viva y, sobre todo, Raquel Villanueva en La que se avecina, personaje que interpretó desde 2007, abandonándolo desde hace años. También ha participado en producciones cinematográficas como En la ciudad sin límites, de Alejandro Amenábar.

Moisés y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Moisés Laguardia y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ. Con la ayuda de Adriana Abenia, Dani Diges, Dani Grao y Vanesa Romero, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.

‘Pasapalabra’ sigue muy por delante de ‘Rueda la letra’ en audiencias

Estos invitados llegan, además, en un momento en el que Pasapalabra sigue demostrando su fortaleza frente a Rueda la letra, el concurso de Telecinco que recuperó la mecánica de El Rosco. Tras su estreno el pasado 7 de septiembre con un 9,1% de cuota, el programa de Carlos Sobera ha ido a la baja día tras día hasta promediar un 8% en su primera semana completa, mientras que Antena 3 ha mantenido cifras cercanas al 17-18% en la misma franja, con una ventaja especialmente amplia entre las mujeres, los mayores de 65 años y el consumo a través de plataformas OTT.

Conviene matizar que ambos concursos no compiten exactamente en el mismo horario, ya que Telecinco colocó su formato entre las 19:00 y las 20:00 horas, justo antes de que arranque Pasapalabra en Antena 3. Pese a esa estrategia pensada para evitar el choque frontal, la distancia en audiencia entre ambos ha sido notable desde el primer día, en un contexto marcado además por la batalla legal abierta entre ITV Studios y Mediaset por los derechos de la mecánica del concurso.