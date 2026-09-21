Muere a los 90 años Charlotte Mensforth, una vida bohemia dedicada al arte y a Ibiza

La artista británica afincada en Ibiza ha fallecido a los 90 años, dejando tras de sí una vida dedicada al arte, atravesada por los viajes y marcada por una profunda sensibilidad hacia el color y los paisajes que acompañaron su recorrido vital.

Charlotte Mensforth, pintora británica vinculada a Ibiza, ha fallecido a los 90 años, dejando tras de sí una vida dedicada al arte, atravesada por los viajes y marcada por una profunda sensibilidad hacia el color y los paisajes que acompañaron su recorrido vital.

Nacida en 1936 en Twickenham, Londres, Charlotte estudió Bellas Artes, pintura y escultura en la capital británica. Antes de entregarse plenamente a su vocación artística, trabajó en una prestigiosa agencia de publicidad y se casó con el escritor y poeta Jack Beeching. Pero su vida pronto tomaría el rumbo de una existencia bohemia, inquieta y cosmopolita, en la que el arte y el viaje serían inseparables.

Grecia, Canarias, India, Túnez, Turquía e Italia fueron algunos de los lugares donde residió durante largas temporadas. Territorios, luces y culturas que dejaron su huella en una obra caracterizada por la riqueza y la sutileza de sus colores, por una mirada personal capaz de transformar las experiencias vividas en sensibilidad pictórica.

Su trayectoria expositiva la llevó a mostrar sus obras en Ottawa, Toronto, distintas ciudades de Estados Unidos y numerosos puntos de Europa y Sudamérica, construyendo una carrera internacional al margen de las fronteras y fiel a su propia manera de entender la creación.

Charlotte Mensforth conoció la Ibiza bohemia de los años 60 y 70, cuando la isla era ya un refugio para artistas, escritores y espíritus libres llegados de distintos rincones del mundo. En 1972 presentó por primera vez su obra en Ibiza, iniciando una relación con la isla que perduraría durante décadas.

Después de toda una vida de viajes y largas estancias en distintos países, en 2021 eligió Ibiza como su lugar definitivo de residencia. La isla que había conocido en su juventud se convirtió así en su hogar, en el escenario de sus últimos años y en parte esencial de su universo artístico.

Su vínculo con la pintura se mantuvo vivo hasta sus últimos años. En una de sus últimas propuestas expositivas, Charlotte presentó un autorretrato y un paisaje realizado durante su estancia en Túnez, dos obras que evocaban tanto su mundo interior como esa geografía sentimental construida a lo largo de una vida de viajes.

En su pintura convivían los lugares que había habitado, las luces que había contemplado y una sensibilidad cromática que hacía de cada obra una expresión íntima de su manera de mirar el mundo.

Con su fallecimiento desaparece una artista que hizo del viaje una forma de vida y de la pintura un lenguaje para habitar el mundo. Charlotte Mensforth deja el recuerdo de una mujer cosmopolita, bohemia y profundamente vinculada a Ibiza, donde encontró finalmente el lugar al que regresar.

El velatorio de Charlotte Mensforth tendrá lugar este jueves, 24 de septiembre, de 12 a 13 horas, en el crematorio municipal de Santa Eulària des Riu, donde familiares, amigos y quienes compartieron con ella su camino podrán reunirse para rendir homenaje a una mujer que hizo de la libertad, los viajes y el arte los grandes hilos conductores de su vida.