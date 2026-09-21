Muere a los 86 años Antoni Tarabini, el sociólogo de referencia de la izquierda balear

El sociólogo palmesano Antoni Tarabini ha muerto este lunes a los 86 años, según ha informado el PSIB-PSOE en un mensaje difundido en la red social X. Con su fallecimiento, Baleares despide no solo a un histórico militante socialista, sino al sociólogo de referencia de la izquierda balear, que dedicó más de medio siglo a analizar, pensar y transformar la realidad social del archipiélago desde un compromiso progresista.

Nacido en Palma en 1940, Tarabini encarnó las convicciones del socialismo democrático desde los momentos más decisivos del país. Fue uno de los fundadores del PSIB en 1976, convirtiéndose en un pilar fundamental durante los años de la Transición democrática en las Islas.

Tras la llegada de la democracia, fue candidato del PSOE a la alcaldía de Calvià en 1979 y, más adelante, ejerció como concejal de Turismo, Transportes y Circulación del Ayuntamiento de Palma en el equipo de gobierno del histórico alcalde socialista Ramon Aguiló.

Al frente de la Fundación Gadeso, Tarabini se situó durante décadas como el referente sociológico del progresismo balear, diseccionando los cambios sociodemográficos, las desigualdades y los retos del modelo insular.

Ens deixa Antoni Tarabini, i aquesta societat que tant va estimar perd un dels seus referents. Persona propera i sensible. Un socialista lluitador, fundador del Partit a les Illes, amb la justícia social i el benestar de tothom com a brúixola. Toni va dedicar la seva vida a… pic.twitter.com/rI9mozikoY — PSIB-PSOE (@psibpsoe) September 21, 2026

«Nos deja Antoni Tarabini, y esta sociedad que tanto quiso pierde uno de sus referentes», ha expresado el PSIB en X. Desde la formación política han ensalzado su legado como pensador de cabecera: «Toni dedicó su vida a pensar, a pelear desde la mirada crítica y comprometida para hacer realidad nuestros sueños colectivos», destacando que el sociólogo les «hizo mejores», les inspiró y deja «un vacío inmenso» y «un legado por generaciones».

Avui és un dia trist. Ens deixa Antoni Tarabini, un home estimat, compromès i generós, amb qui vaig tenir la sort de compartir amistat i tantes converses. Socialista de conviccions profundes, va dedicar bona part de la seva vida a defensar la democràcia, la justícia social i una… https://t.co/G1vkFGz2ea — Francina Armengol (@F_Armengol) September 21, 2026

La presidenta del Congreso de los Diputados y actual secretaria general de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, se ha sumado a las muestras de condolencia. A través de su cuenta oficial de la red social X ha recordado a Tarabini como un hombre «querido, comprometido y generoso».

Armengol ha remarcado su condición de «socialista de profundas convicciones» que «dedicó buena parte de su vida a defender la democracia, la justicia social y una sociedad más libre e igualitaria», concluyendo con un emotivo pésame a la familia: «Te echaremos de menos, Toni».