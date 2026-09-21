Detenido tras dejar inconsciente de un puñetazo en el ojo a un joven en Palma para robarle el móvil: «¡Te voy a rajar!»

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del pasado jueves en las inmediaciones de la Porta de Sant Antoni. Según la información facilitada por la Policía Nacional, dos jóvenes caminaban de regreso a sus domicilios cuando el agresor se les aproximó de forma intimidatoria y comenzó a increparles sin motivo aparente.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, la tensión escaló rápidamente mientras el individuo lanzaba graves e ilícitas advertencias verbales, profiriendo amenazas explícitas como «te voy a rajar», «te voy a matar» o «te voy a pinchar».

Sin mediar más palabra, el asaltante le propinó un brutal impacto a una de las víctimas directamente en el ojo izquierdo. La violencia del golpe fue tal que el joven cayó al suelo desorientado y perdió la consciencia durante varios segundos.

Aprovechando el estado de indefensión y aturdimiento de la víctima, el atacante intentó continuar con la paliza para arrebatarle su dispositivo móvil de alta gama. Sin embargo, el amigo que le acompañaba intervino con firmeza, logrando interponerse para evitar que la agresión fuera a mayores y frustrando el robo del terminal.

Al ver frustrado su cometido, el agresor emprendió la huida, pero varios transeúntes que presenciaron la escena comenzaron a perseguirlo. Justo en ese instante, una patrulla de la Policía Nacional que realizaba labores de prevención por la zona fue alertada por los ciudadanos. Los agentes actuaron con celeridad e interceptaron al sospechoso a escasos metros del lugar del suceso.

Al ser interrogado, el varón reconoció haber golpeado al joven, aunque intentó justificarse alegando que había sido increpado previamente. No obstante, dada la gravedad de las lesiones, los agentes solicitaron asistencia sanitaria de urgencia para la víctima, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario tras una primera evaluación in situ. Ante la contundencia de las pruebas y los testimonios, la Policía procedió a la inmediata detención del individuo.