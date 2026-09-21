Vecinos de Can Picafort, hartos de los cortes eléctricos y problemas de baja tensión que sufren desde hace años

Los vecinos de varias calles de Can Picafort, en Mallorca, denuncian los continuos problemas de suministro eléctrico. Aseguran que llevan años sufriéndolos y que desde julio de 2026 se han agravado hasta convertirse en una situación que califican de «completamente insostenible».

Las calles Mar, Pizarro, Magallanes y Bona Vista se han visto afectadas en los últimos meses por averías, interrupciones del suministro de varias horas y episodios de baja tensión. Según mediciones realizadas por los propios vecinos, en numerosas ocasiones el voltaje se habría situado entre los 180 y los 190 voltios, por debajo de los valores habituales de suministro.

Durante los meses de verano, los residentes trasladaron sus quejas ante los continuos cortes de electricidad y, según explican, recibieron como posible causa el elevado consumo asociado a la temporada turística, las altas temperaturas y el aumento de la demanda.

Sin embargo, los vecinos aseguran que los problemas persisten ahora que la temporada turística se acerca a su final, muchas segundas residencias permanecen ya vacías y el consumo de electricidad ha disminuido respecto a los meses de julio y agosto.

Durante el mes de septiembre, los residentes afirman haber sufrido numerosas interrupciones del suministro, algunas de ellas prolongadas durante varias horas. Los afectados denuncian que durante estos episodios permanecen sin electricidad, sin recibir una explicación ni una solución definitiva.

Ante esta situación, cuestionan que el elevado consumo del verano sea la única causa de las averías. «Si el problema fuera únicamente el consumo del verano, ¿por qué seguimos teniendo los mismos problemas ahora que la demanda ha bajado?», se preguntan.

Los residentes consideran que la infraestructura eléctrica de la zona podría estar obsoleta o resultar insuficiente para las necesidades actuales. Según su denuncia, e-distribución conoce las incidencias, que han sido comunicadas y registradas en reiteradas ocasiones, y la compañía habría tenido que intervenir varias veces.

Señalan que inicialmente se produjeron actuaciones relacionadas con la CGP (Caja General de Protección) y que, posteriormente, las intervenciones se han centrado en los fusibles del transformador.

Reclaman una solución definitiva

Los residentes consideran insuficientes las actuaciones realizadas hasta ahora y reclaman que se acometa una renovación de la infraestructura en lugar de continuar aplicando medidas que, según ellos, tienen carácter provisional. «Sentimos que e-distribución se está riendo de nosotros», manifiestan.

La situación, añaden, adquiere una especial gravedad en el caso de las personas que dependen de equipos eléctricos por motivos de salud. Según explican, en la zona hay vecinos que necesitan equipos de oxígeno durante las 24 horas, por lo que una interrupción prolongada del suministro puede generar una situación de especial riesgo.

Por ello, reclaman que la respuesta no se limite a una nueva sustitución de fusibles cuando se produzca la próxima avería. Su petición es que se revise y, en caso necesario, se renueve la infraestructura eléctrica de la zona para poner fin a los cortes y problemas de tensión que, según denuncian, llevan años afectando a los residentes de estas calles de Can Picafort.