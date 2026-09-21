Así fue el festín con el que Javier Bardem y Penélope celebraron su último Premio Donostia: un menú de hasta 635 euros

Penélope Cruz llegó ayer a San Sebastián con motivo del Festival de Cine, una de las grandes citas cinematográficas del año, que vuelve a llenar la ciudad de estrellas, estrenos y rostros internacionales. La actriz regresa así a una ciudad muy vinculada al mundo del cine y donde, junto a Javier Bardem, ya ha disfrutado de algunos de sus rincones gastronómicos más exclusivos. Entre ellos destaca Akelarre, el restaurante de Pedro Subijana situado en la ladera del Monte Igueldo, en uno de los escenarios más privilegiados de San Sebastián. Desde sus salones, el mar Cantábrico se convierte en parte de la experiencia gastronómica, con unas vistas que acompañan al comensal durante toda la comida.

Fue precisamente este restaurante el lugar elegido por Penélope Cruz y Javier Bardem para celebrar junto a su familia el Premio Donostia recibido por el actor en 2024. Tras la ceremonia del Festival de San Sebastián, la pareja se trasladó hasta Akelarre para cerrar una noche especialmente emotiva alrededor de una mesa.

Tres estrellas Michelin con sabor vasco

Akelarre es mucho más que un restaurante con vistas. El proyecto de Pedro Subijana, una de las figuras esenciales de la evolución de la gastronomía vasca, cuenta con tres estrellas Michelin, un reconocimiento que mantiene desde 2007.

Su cocina parte de una idea aparentemente sencilla: llevar el producto vasco a la alta gastronomía sin perder su identidad. El mar tiene un papel protagonista, como corresponde a su privilegiada ubicación, pero también aparecen verduras, carnes y productos de temporada tratados con técnicas contemporáneas.

Entre las elaboraciones que forman parte de la identidad de la casa aparecen la lubina a la pimienta verde, los huevos Igueldo y diferentes interpretaciones de pescados y productos del Cantábrico. La propuesta combina sabores reconocibles con presentaciones y técnicas propias de la alta cocina.

La filosofía de Subijana se ha construido durante décadas alrededor de la búsqueda constante de una identidad propia. «Uno debe trabajar una personalidad y que le reconozcan por lo que hace», ha explicado el chef al hablar de su trayectoria.

Una experiencia gastronómica frente al mar

Entrar en Akelarre supone dejar atrás el bullicio del centro de San Sebastián y subir hacia Igueldo. Allí, la gastronomía comparte protagonismo con el paisaje. Los grandes ventanales del comedor permiten contemplar el Cantábrico mientras se suceden los platos, creando una atmósfera elegante y serena. El diseño del espacio, contemporáneo y sobrio, está pensado para que nada compita con las vistas.

La experiencia se construye alrededor de menús degustación, concebidos como un recorrido por la cocina de Subijana. El comensal no recibe simplemente una sucesión de platos, sino una historia gastronómica en la que los productos del mar y de la tierra van apareciendo en diferentes formas y texturas.

El hotel de lujo de Akelarre

La experiencia puede prolongarse más allá de la mesa gracias al Hotel Akelarre, inaugurado en 2017 junto al restaurante. El alojamiento pertenece a la prestigiosa colección Relais & Châteaux y completa el proyecto de Subijana con habitaciones, suites, spa y espacios pensados para disfrutar del paisaje. El hotel permite convertir una cena en una estancia completa en uno de los rincones más espectaculares de la costa guipuzcoana. Gastronomía, lujo, tranquilidad y mar son los cuatro elementos sobre los que se construye la experiencia.

No es extraño, por tanto, que por sus mesas hayan pasado actores, futbolistas, políticos y otras personalidades que visitan San Sebastián. El restaurante ha conseguido mantener además una de las características más apreciadas entre los clientes famosos: la discreción. Con medio siglo de historia, Akelarre continúa siendo uno de los grandes nombres de la gastronomía vasca. Y en plena semana del Festival de San Sebastián, con Penélope Cruz de nuevo en la ciudad, su comedor frente al Cantábrico vuelve a convertirse en uno de esos lugares donde el cine, el lujo y la cocina se encuentran alrededor de una misma mesa.