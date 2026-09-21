Johnny Depp se estrena como pintor en China y apunta a España como próxima parada: sus obras ya alcanzan los 20.000 euros

Durante años, Johnny Depp guardó sus pinturas lejos de los focos. Ahora, el actor ha decidido sacar a la luz una faceta artística que llevaba décadas cultivando en privado y que ya empieza a recorrer el mundo. Su última parada ha sido Shanghái, donde ha inaugurado Figures of the Fringe (Personajes marginales), una exposición que podría continuar su recorrido por España o México.

La muestra, que forma parte del proyecto A Bunch of Stuff, reúne más de 60 obras originales entre pinturas, dibujos y collages realizados a lo largo de varias décadas. También incluye objetos personales procedentes de sus casas y estudios y una instalación audiovisual en 360 grados narrada por el propio Depp. La exposición puede visitarse hasta el 13 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Shanghái.

El recorrido parte de un territorio que Depp conoce bien: sus propios personajes. Los excéntricos, antihéroes, fugitivos y figuras al margen que ha interpretado desde los años noventa aparecen ahora transformados a través de sus pinceles. La muestra mezcla además retratos, autorretratos, iconos, recuerdos y una mirada muy personal sobre la fama.

Pero el interés por su obra no se queda únicamente en el terreno de la exposición. Algunas de sus piezas ya han alcanzado cifras significativas en el mercado. En 2023, las ediciones de su serie Friends & Heroes II, con retratos de figuras como Bob Marley o Heath Ledger, se comercializaron a 20.000 euros cada una y la primera colección de retratos había generado alrededor de unos 4 millones de euros en ventas.

En el mercado de subastas también se han registrado fuertes diferencias respecto a las estimaciones iniciales. Una pintura original de Depp de 2005 llegó en 2024 a venderse un 378% por encima de la estimación media registrada por MutualArt. Su récord de subasta se sitúa actualmente en 16.380 euros por una obra vendida en Los Ángeles ese mismo año.

Y ahora Depp quiere que sus cuadros sigan viajando. En declaraciones a EFE durante su visita a Shanghái, habló de la influencia que han ejercido sobre él algunos de los grandes artistas españoles, especialmente Pablo Picasso. «Siempre ha sido un misterio maravilloso», afirmó sobre el malagueño. También destacó: «Los españoles tenéis una cantidad infinita de inspiración».

Sobre Picasso, Depp explicó que admiraba especialmente su capacidad para reinventarse: «No tenía que preguntarse quién era. Pensaba en el hoy, luego pasaba al mañana, y seguía adelante», señaló el actor. La posibilidad de que Figures of the Fringe llegue a España todavía no está cerrada, sus promotores ya contemplan Madrid y Barcelona entre los posibles destinos. De momento, Shanghái es la primera parada china de un proyecto que está convirtiendo la faceta más desconocida de Johnny Depp en una nueva dimensión de su carrera creativa.